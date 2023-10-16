الاحتلال ينصب كاميرات مراقبة على مدخل بيت لحم الغربي
التاريخ
10/16/2023 10:16:11 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN/نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، كاميرات مراقبة على المدخل الغربي لمحافظة بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال نصبت كاميرات مراقبة في منطقة عقبة حسنة، المدخل الوحيد الموصل للريف الغربي،حوسان، بتير، نحالين، ووادي فوكين، لرصد ومراقبة تحركات المواطنين.
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