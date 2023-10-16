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جلسة رسمية لمجلس الأمن بشأن فلسطين الليلة

10/16/2023 10:16:10 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) نيويورك/PNN/يعقد مجلس الأمن الدولي، الليلة، جلسة رسمية مفتوحة تحت عنوان "الوضع في الشرق الأوسط، بما فيها قضية فلسطين".

وحسب برنامج المجلس، ستكون الجلسة علنية بخلاف جلسة المشاورات المغلقة.

وكان الاتحاد الروسي تقدم بمشروع قرار يقضي بهدنة إنسانية في غزة، يشمل وقف إطلاق النار، وضرورة إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع دون عوائق، وإدانة جميع أعمال العنف.


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