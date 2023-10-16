جلسة رسمية لمجلس الأمن بشأن فلسطين الليلة

(MENAFN
- Palestine News Network )
نيويورك/PNN/يعقد مجلس الأمن الدولي، الليلة، جلسة رسمية مفتوحة تحت عنوان "الوضع في الشرق الأوسط، بما فيها قضية فلسطين".
وحسب برنامج المجلس، ستكون الجلسة علنية بخلاف جلسة المشاورات المغلقة.
وكان الاتحاد الروسي تقدم بمشروع قرار يقضي بهدنة إنسانية في غزة، يشمل وقف إطلاق النار، وضرورة إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع دون عوائق، وإدانة جميع أعمال العنف.
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