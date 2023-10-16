رئيس باكستان يحث الأمم المتحدة على عقد اجتماع طارئ لوقف العدوان

(MENAFN
- Palestine News Network )
إسلام آباد/PNN/جدد الرئيس الباكستاني عارف علوي إدانته بشدة للعدوان الإسرائيلي على المدنيين الأبرياء في قطاع غزة.
وحث الرئيس الباكستاني في تصريح له اليوم الإثنين، الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي على عقد اجتماع طارئ لوقف الأعمال الوحشية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، مشددا على أن على المنظمات الدولية ضمان توفير الإغاثة الطارئة لمنع المزيد من الأزمة الإنسانية في غزة.
وأعرب عن أسفه لفشل المجتمع الدولي في منع إسرائيل من تنفيذ المجازر الجماعية بحق المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مجدداً دعم باكستان لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، باعتبار ذلك الحل الأمثل لضمان السلام الدائم في المنطقة.
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