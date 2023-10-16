رئيس باكستان يحث الأمم المتحدة على عقد اجتماع طارئ لوقف العدوان

MENAFN - Palestine News Network ) إسلام آباد/PNN/جدد الرئيس الباكستاني عارف علوي إدانته بشدة للعدوان الإسرائيلي على المدنيين الأبرياء في قطاع غزة.

وحث الرئيس الباكستاني في تصريح له اليوم الإثنين، الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي على عقد اجتماع طارئ لوقف الأعمال الوحشية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، مشددا على أن على المنظمات الدولية ضمان توفير الإغاثة الطارئة لمنع المزيد من الأزمة الإنسانية في غزة.

وأعرب عن أسفه لفشل المجتمع الدولي في منع إسرائيل من تنفيذ المجازر الجماعية بحق المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مجدداً دعم باكستان لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، باعتبار ذلك الحل الأمثل لضمان السلام الدائم في المنطقة.



