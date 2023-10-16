غنام تبحث مع الأونروا أوضاع عمال قطاع غزة الذين طردهم الاحتلال إلى الضفة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN/بحثت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، اليوم الاثنين، مع مديرة برنامج خدمات الإغاثة والخدمات الاجتماعية في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، لبنى مضية، ونائبتها حنان جيوسي، أوضاع عمال قطاع غزة الذين طردهم الاحتلال ورحلهم قسراً من أماكن عملهم بأراضي عام 48 الى محافظات الضفة الغربية.

وأكدت غنام أن محافظة رام الله والبيرة ومنذ اليوم الأول تحتضن عمالنا من القطاع، وتؤمن لهم كافة احتياجاتهم وأماكن للمبيت، وتوفر العلاج لمن يحتاجه من المرضى ومن تم الاعتداء عليه من قبل الاحتلال، مشيرة الى أن المحافظة مازالت تستقبل المئات من العمال الذين يتوافدون اليها تباعا.

وأشارت غنام إلى أنه تم تشكل خلية طوارئ لمتابعة أحوال العمال، وانه بتعليمات من الرئيس عملت المحافظة مع كافة جهات الاختصاص لتوفير سكنات تليق بعمالنا من قطاع غزة في أريحا وباقي المحافظات وتم نقل العدد الأكبر منهم اليها، مبينة أن العشرات من المرضى والحالات الإنسانية مازالوا يقيمون في فنادق المحافظة.

وشددت المحافظ على التكامل بين كافة مؤسساتنا من أجل رعاية هذا العدد الكبير من العمال، مشيرة الى ضرورة وقوف وكالة "الأونروا" وكافة المؤسسات خاصة الحقوقية عند مسؤولياتها تجاه العمال خصوصاً اللآجئين منهم.

من جانبها أكدت مضية ان "الأونروا" تتابع ملف عمال قطاع غزة مع محافظة رام الله والبيرة وكافة المحافظات وهي على استعداد لتوفير الاحتياجات لهم وخاصة الطبية منها، معبرة عن تقديرها لسرعة التدخل من قبل محافظة رام الله والبيرة لتقديم الرعاية الأولية للعمال وتوفير احتياجاتهم من المأكل والملبس والمبيت والعلاج.



