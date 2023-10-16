فرنسا تفرض الإقامة الجبرية على عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية مريم أبو دقة

MENAFN - Palestine News Network ) باريس/PNN/أكدت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مريم أبو دقة اليوم الاثنين، وضعها قيد الإقامة الجبرية في جنوب شرق فرنسا، بعد صدور أمر بطردها يتعذر تنفيذه على الفور.

وادعت وزارة الداخلية الفرنسية أن قرارها جاء بسبب "تهديد تمثله للنظام العام في سياق توترات شديدة مرتبطة بالحرب بين إسرائيل وحماس"، بحسب أمر مؤرخ الأحد، وتبلّغته أبو دقة اليوم، وتمكنت وكالة "فرانس برس" من الحصول على نسخة منه.

وأوضحت الوكالة أن "أمر الطرد هذا غير قابل للتطبيق على الفور لأن من الضروري توفير التنظيم المادي لمغادرة مريم أبو دقة، ونتيجة لذلك، هي رهن الإقامة الجبرية في بوش دو رون (جنوب شرق) لمدة 45 يوماً، حتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر مع الالتزام بالبقاء في المبنى الذي تقيم فيه في مرسيليا من الساعة العاشرة مساء حتى السابعة صباحاً"، والحضور يومياً الساعة 12,30 ظهراً إلى مركز الشرطة في وسط المدينة"، بحسب القرار.

وحصلت أبو دقة على تأشيرة لدخول فرنسا لمدة 50 يوماً من القنصلية الفرنسية في القدس في بداية آب/اغسطس حيث كان من المقرر أن تشارك في مؤتمرات مختلفة حول النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي.

وفي 9 تشرين الأول/أكتوبر، قررت "رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية" يائيل براون بيفيه منع مجيء هذه الناشطة إلى الجمعية، التي دعتها بحسب الرئاسة النائب إرسيليا سوديه عن حزب فرنسا الأبية، لتقديم مداخلة بمناسبة عرض فيلم "يلا غزة" الوثائقي في 9 تشرين الثاني/نوفمبر.