نقابة الصحفيين : تعطل الإذاعات في غزة بسبب القصف ونقص الوقود

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله / PNN /
كشفت نقابة الصحفيين الفلسطينيين عن توقف العديد من الإذاعات العاملة في قطاع غزة بسبب
القصف الصاروخي الذي استهدفها وكذلك بسبب نقص الوقود .
واشار بيان صحفي صادر عن لحنة الحريات التابعة للنقابة الصحفين الى تعرض العديد من الإذاعات للقصف المباشر مما أدى الى تعطلها مثل إذاعة زمن واذاعة بلدنا وغيرهما .
واشار البيان الى أن عدم سماح قوات الاحتلال الإسرائيلي بدخول الوقود الى قطاع غزة قد شل عمل بقية الإذاعات ووقف عمل معظما وخاصة ان قطاع غزة المحاصر كان يعتمد بشكل كبير على طاقة " السولار" لتشغيل الإنارة والأجهزة الكهربائية في ظل انحصار طاقة الكهرباء .
واكدت اللجنة هنالك ما يقارب من 24 محطة إذاعية كانت عاملة في قطاع غزة وتشكل مصدر خبر رئيس عبر موجات إذاعية وكذلك عبر بثها من خلال الشبكة العنكبوتية .
على صعيد ذات صلة اوضحت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين الى ان هنالك اكثر من 50 مؤسسة اعلامية قد تعرضت للقصف والتدمير الكلي والجزئي في العدوان الأخير على القطاع نتج عنه استشهاد 11 صحفي وإصابة العشرات منهم .
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