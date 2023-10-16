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نقابة الصحفيين : تعطل الإذاعات في غزة بسبب القصف ونقص الوقود

10/16/2023 10:16:06 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN /
كشفت نقابة الصحفيين الفلسطينيين عن توقف العديد من الإذاعات العاملة في قطاع غزة بسبب
القصف الصاروخي الذي استهدفها وكذلك بسبب نقص الوقود .

واشار بيان صحفي صادر عن لحنة الحريات التابعة للنقابة الصحفين الى تعرض العديد من الإذاعات للقصف المباشر مما أدى الى تعطلها مثل إذاعة زمن واذاعة بلدنا وغيرهما .

واشار البيان الى أن عدم سماح قوات الاحتلال الإسرائيلي بدخول الوقود الى قطاع غزة قد شل عمل بقية الإذاعات ووقف عمل معظما وخاصة ان قطاع غزة المحاصر كان يعتمد بشكل كبير على طاقة " السولار" لتشغيل الإنارة والأجهزة الكهربائية في ظل انحصار طاقة الكهرباء .

واكدت اللجنة هنالك ما يقارب من 24 محطة إذاعية كانت عاملة في قطاع غزة وتشكل مصدر خبر رئيس عبر موجات إذاعية وكذلك عبر بثها من خلال الشبكة العنكبوتية .

على صعيد ذات صلة اوضحت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين الى ان هنالك اكثر من 50 مؤسسة اعلامية قد تعرضت للقصف والتدمير الكلي والجزئي في العدوان الأخير على القطاع نتج عنه استشهاد 11 صحفي وإصابة العشرات منهم .

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