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- Total Communications)
لوب يعزز مركز فريق البحرين إكستريم في رالي المغرب
النجم الفرنسي يمنح فريق البحرين ريد إكستريم منصة تتويج مرحلة مرة أخرى
في المعركة الكلاسيكية، والسائق السويدي يتفوق على العطية
أكادير، المغرب، 16 أكتوبر 2023:
منح سيباستيان لوب فريق البحرين رايد إكستريم دفعة أخرى للتألق على منصة التتويج في رالي المغرب اليوم حيث شهدت الجولة الأخيرة من بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة معركة صحراوية ملحمية أخرى.
وبالتعاون مع ملاحه فابيان لوركين على متن سيارة برودراف هانتر، سجل لوب ثالث أسرع زمن في المرحلة الثالثة، وصعد مركزين إلى المركز الثاني في الترتيب العام في يوم كانت 14 ثانية فقط تفصل بين المراكز الثلاثة الأولى.
وفاز السويدي ماتياس إيكستروم بسيارة أودي بالمرحلة الثالثة التي يبلغ طولها 336 كيلومتراً، والتي بدأت وانتهت في المخيم المؤقت في زاكورة، لكنه فعل ذلك متقدما ست ثوانٍ فقط على سيارة تويوتا القطري ناصر العطية، الذي تفوق على لوب بثماني ثوانٍ فقط اليوم.
وفي نهاية صراع كبير آخر بين نخبة السائقين في العالم، كان لوب على بعد 6 دقائق و16 ثانية من متصدر الرالي العطية، وكان على مقربة من المركز الثالث على منصة التتويج في البطولة.
وأدت وتيرة سرعة بطل العالم للراليات تسع مرات بسيارة فريق البحرين ريد إكستريم برودرايف هانتر إلى دفع السعودي يزيد الراجحي إلى المركز الثالث في الترتيب العام، وتجاوز كارلوس ساينز، الذي عانت سيارته الأودي من مشاكل ميكانيكية.
وقدم لوب أداءً رائعًا ليحتل المركز الثالث في المرحلة السابقة، على الرغم من فقدان عزم السيارة لجزء كبير من المرحلة بسبب مشكلة في العادم. وكانت مرحلة اليوم بمثابة اختبار سريع وطويل ومتطلب، حيث لم يكن هناك سوى عدد قليل من الكثبان الرملية التي يمكن التغلب عليها، كما كان هناك مجموعة متنوعة من التضاريس التي يجب اجتيازها، بما في ذلك أقسام جديدة تضاف إلى مسار الرالي لأول مرة.
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