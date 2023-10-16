وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: بايدن سيزور إسرائيل يوم الأربعاء



أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه من المقرر أن يتوجه الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل يوم الأربعاء، وسط أسوأ تصعيد للعنف منذ سنوات بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأضاف بلينكن من تل أبيب : "يوم الأربعاء، سيزور الرئيس بايدن إسرائيل". وتابع: "إنه يأتي إلى هنا في لحظة حرجة لإسرائيل وللمنطقة وللعالم".

وقال بلينكن إن بايدن سيسافر إلى اسرائيل "لإعادة تأكيد تضامن الولايات المتحدة مع إسرائيل والتزامنا القوي بأمنها".

وأشار إلى أن بايدن "سيوضح مرة أخرى أن إسرائيل لديها الحق، بل من واجبها، الدفاع عن شعبها من حماس والإرهابيين الآخرين ومنع الهجمات في المستقبل".

كما أن الرئيس الأمريكي "سيؤكد على رسالتنا الواضحة تماما لأي جهة فاعلة، دولة أو غير دولة، تحاول الاستفادة من هذه الأزمة لمهاجمة إسرائيل: لا تفعلوا ذلك".

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