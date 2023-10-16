5 زيوت مفيدة لمضمضة الفم

MENAFN - Khaberni) خبرني - اكتسبت المضمضة بالزيوت شعبية في السنوات الأخيرة، بسبب فوائدها لصحة الفم ونظافته.

فيما يلي أفضل 5 زيوت لمضمضة الفم، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:

زيت جوز الهند

يحتوي زيت جوز الهند على حمض اللوريك، وهو حمض دهني متوسط السلسلة ذو خصائص قوية مضادة للبكتيريا والفيروسات. وعند وضعه في الفم، يساعد زيت جوز الهند على منع نمو البكتيريا الضارة والفطريات والفيروسات. ويمكن أن يساهم هذا الإجراء الطبيعي المضاد للميكروبات بشكل كبير في تحسين نظافة الفم. علاوة على ذلك، فإن زيت جوز الهند غني بمضادات الأكسدة، التي تساعد في تقليل الالتهاب في الفم والأنسجة المحيطة به. هذا التأثير المخفف للالتهاب ليس مفيداً لصحة الفم فحسب، بل يمكن أن يؤدي أيضاً إلى نفس منتعش، ولثة أكثر صحة.

زيت السمسم

يتميز هذا الزيت ذو اللون الكهرماني بخصائص قوية مضادة للبكتيريا، ما يجعله فعالاً في تقليل انتشار البكتيريا الضارة داخل تجويف الفم. زيت السمسم مليء بالعناصر الغذائية الأساسية، بما في ذلك فيتامين E وحمض اللينوليك والأحماض الدهنية الأساسية الأخرى. يمكن لهذه العناصر الغذائية أن تغذي أنسجة اللثة وتساعد في الحفاظ على صحتها وسلامتها.

زيت الزيتون

يحتوي زيت الزيتون على مجموعة متنوعة من البوليفينول ومضادات الأكسدة التي لها خصائص مضادة للالتهابات. يمكن أن يكون هذا مفيداً بشكل خاص في تهدئة أنسجة اللثة المتهيجة، وتقليل الالتهاب في الفم.

زيت عباد الشمس

زيت عباد الشمس غني بالعناصر الغذائية الأساسية، بما في ذلك فيتامين E وأحماض أوميغا 6 الدهنية. تساهم هذه المكونات في صحة اللثة، وتساعد في تقليل خطر الإصابة بالتهابات الفم. يمكن أن تكون الخصائص المضادة للالتهابات لزيت عباد الشمس مفيدة في تخفيف التهاب اللثة وتعزيز راحة الفم بشكل عام. على الرغم من أنه قد لا يكون شائعاً مثل زيت جوز الهند أو زيت السمسم، إلا أن محتواه الغذائي يميزه كبديل قيم لعشاق سحب الزيت. السمن

يحتوي السمن على خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات، ويعتقد أنه يقوي الأسنان واللثة وله تأثير مهدئ على الفم.

