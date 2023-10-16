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شخبوط بن نهيان يتسلم أوراق سفير السعودية

10/16/2023 8:00:36 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تسلم معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، نسخة من أوراق اعتماد سلطان بن عبدالله العنقري، سفيراً للمملكة العربية السعودية لدى الدولة، وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية في أبوظبي.

وتمنى معاليه للسفير التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز العلاقات الأخوية الوثيقة، وتوسيع آفاقها في مختلف المجالات التي تخدم المصالح المتبادلة للبلدين، وتحقق تطلعات شعبيهما الشقيقين. من جانبه، أعرب العنقري عن سعادته بتمثيل المملكة العربية السعودية لدى الإمارات العربية المتحدة، على ضوء العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، مؤكداً حرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الأخوة بين البلدين.

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