سلوفاكيا تقترب من بلوغ يورو 2024... ورونالدو يقود البرتغال لانتصار كاسح



اقترب منتخب سلوفاكيا بشكل كبير من التأهل إلى نهائيات كأس أمم أوروبا (يورو 2024) في ألمانيا بفضل فوزه على مضيفه منتخب لوكسمبورج 1 /صفر الاثنين في الجولة الثامنة من مباريات المجموعة الثامنة للتصفيات.

وواصل منتخب البرتغال الذي تأهل بالفعل إلى يورو 2024، قصته الملهمة في التصفيات بقيادة نجمه وهدافه كريستيانو رونالدو، عبر اكتساح مضيفه البوسنة والهرسك 5 /صفر في الوقت الذي اكتسح فيه منتخب أيسلندا ضيفه منتخب ليشتنشتاين 4 /صفر.

وحافظ منتخب البرتغال على العلامة الكاملة بتسجيله الانتصار الثامن على التوالي ليرفع رصيده في الصدارة إلى 24 نقطة ويأتي منتخب سلوفاكيا في المركز الثاني برصيد 16 نقطة بفارق خمس نقاط عن منتخب لوكسمبورج صاحب المركز الثالث ويحل منتخب ايسلندا في المركز الرابع برصيد عشر نقاط يليه منتخب البوسنة في المركز الخامس برصيد تسع نقاط وتتذيل ليشتنشتاين الترتيب بدون رصيد.

وعلى استاد لوكسمبورج، سجل ديفيد دوريس هدف الفوز لسلوفاكيا في الدقيقة 77 ليمنح بلاده ثلاث نقاط غالية.

وعلى استاد بيلينو بولي، واصل رونالدو ، الهداف التاريخي للمنتخب البرتغالي، تألقه المذهل حيث أحرز مهاجم النصر السعودي الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين الخامسة و20.

وسجل برونو فيرنانديز الهدف الثالث في الدقيقة 25 وتبعه جواو كانسيلو بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 32 وتكفل جواو فيليكس بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 41.

وعلى ملعب لاواردالسفولور ستاديوم، تقدم جيلفي سيجوردسون بهدف لأيسلندا من ضربة جزاء في الدقيقة 22 ثم عاد اللاعب ذاته وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 49 بعد أن أحرز زميله ألفريد فينبوجاسون الهدف الثاني في الدقيقة 44 وتكفل هاكون أرنار هارالدسون بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 62.

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