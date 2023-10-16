الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافاً لحزب الله في لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي فجر الثلاثاء أنّه قصف أهدافاً لحزب الله في لبنان حيث تصاعد التوتّر بين الجانبين خلال الأيام الماضية في ظلّ احتدام الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزّة.

وقال الجيش في منشور على منصّة إكس "تويتر سابقاً" إنّ وحداته "تقصف حالياً أهدافاً إرهابية لحزب الله في لبنان".

ومنذ بدأت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في 7 أكتوبر إثر شنّ الحركة الفلسطينية هجوماً غير مسبوق على اسرائيل ، تدور مناوشات متقطّعة على الحدود الإسرائيلية-اللبنانية أدّت حتّى اليوم إلى سقوط حوالي عشرة قتلى على الجانب اللبناني، غالبيتهم من المقاتلين لكن بينهم صحافي في وكالة رويترز ومدنيان.

وفي الجانب الإسرائيلي قُتل شخصان على الأقل.

وبدأت إسرائيل بإجلاء الآلاف من سكّان مناطقها الحدودية مع لبنان في أعقاب هذه المناوشات الحدودية.

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لحزب الله في لبنان

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