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شاحنات تحمل مساعدات لغزة تتحرك من العريش المصرية باتجاه معبر رفح

10/16/2023 8:00:36 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال شاهد لرويترز اليوم الاثنين إن شاحنات تحمل مساعدات لقطاع غزة تتجه من العريش في شبه جزيرة سيناء المصرية باتجاه معبر رفح.

ولم يتضح متى أو ما إذا كان المعبر سيُفتح.

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شاحنات تحمل مساعدات لغزة تتحرك من العريش المصرية باتجاه معبر رفح

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