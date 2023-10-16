البرتغال يكتسح البوسنة بخماسية في تصفيات أمم أوروبا

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - فاز منتخب البرتغال على مضيفه البوسنة والهرسك، بخمسة أهداف دون رد، في الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2024.
وواصل كريستيناو رونالدو رونالدو ، الهداف التاريخي للمنتخبات، تألقه حيث سجل الأول والثاني في الدقيقتين الخامسة و20.
وسجل برونو فيرنانديز الهدف الثالث في الدقيقة 25 وتبعه جواو كانسيلو بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 32 وتكفل جواو فيليكس بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 41.
بذلك، حافظ منتخب البرتغال المتأهل للنهائيات، على العلامة الكاملة بتسجيله الانتصار الثامن على التوالي ليرفع رصيده في صدارة المجموعة التاسعة إلى 24 نقطة، فيما جاء منتخب البوسنة في المركز الخامس برصيد تسع نقاط وتتذيل ليشتنشتاين الترتيب بدون رصيد.
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