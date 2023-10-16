البرتغال يكتسح البوسنة بخماسية في تصفيات أمم أوروبا

بذلك، حافظ منتخب البرتغال المتأهل للنهائيات، على العلامة الكاملة بتسجيله الانتصار الثامن على التوالي ليرفع رصيده في صدارة المجموعة التاسعة إلى 24 نقطة، فيما جاء منتخب البوسنة في المركز الخامس برصيد تسع نقاط وتتذيل ليشتنشتاين الترتيب بدون رصيد.

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