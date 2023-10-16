دبي الأولى عالمياً في نمو النظم البيئية لرأس المال المجازف

تصدرت دبي كافة مُدُن العالم في تصنيف أسرع النظم البيئية لنمو لرأس المال المُجازف، الصادر عن شركة «بيتشبوك» الأميركية المتخصصة في رصد أسواق رأس المال العالمية، كما نشرته أيضاً مجلة «إف دي آي انتليجينس» البريطانية العالمية المتخصصة في شؤون الاستثمارات على مستوى العالم.

وبحسب التقرير الذي نشرته «إف دي آي انتليجينس» للتعليق على التصنيف، فإن صدارة دبي للتصنيف تُعد بمثابة إشارة إلى أن المدينة باتت على نحو متزايد الأكثر شعبية للشركات الناشئة، الصناديق الاستثمارية وصناديق التحوط العالمية، بالمقارنة بكافة مُدُن العالم، وذلك في ظل مناخ استثماري عالمي يسوده انعدام اليقين، خاصة فيما يتعلق بقطاع التقنية.

وأضاف التقرير أن صدارة دبي للتصنيف تعززت بتطورها كمركز مالي، وجهة سياحية، ومكان ذا شعبية متنامية للشركات الراغبة بتأسيس تواجد لها في منطقة الشرق الأوسط.

واعتمدت «بيتشبوك» في تصنيف النظم البيئية لنمو لرأس المال المُجازف على مستوى العالم من حيث سرعة نموها على تحليل البيانات الخاصة بملكيات الشركات الناشئة في كل مدينة خلال الفترة من الربع الثالث من عام 2017، وحتى الربع الثاني من العام الجاري، أي على مدى ما يقرب من خمس سنوات كاملة. وبناءً على هذا التحليل، منحت «بيتشبوك» كل مدينة درجة نهايتها العُظمى من 100.

ونالت دبي 72.8 درجة كانت كفيلة بمنحها الصدارة العالمية للتصنيف. وجاءت مدينة ديترويت الأميركية في المركز الثاني بفارق طفيف، حيث نالت 72.5 درجة، فيما كان المركز الثالث من نصيب العاصمة الألمانية برلين، برصيد 71.8 درجة.