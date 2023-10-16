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رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي: فشلنا في منع هجوم حماس

10/16/2023 7:31:47 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) رونين بار، اليوم الاثنين، إنه يتحمل المسؤولية عن الفشل في منع الهجوم الدامي الذي نفذته حركة حماس الفلسطينية على بلدات إسرائيلية.

وأضاف في بيان: "على الرغم من سلسلة الإجراءات التي اتخذناها لم نتمكن بكل أسف يوم السبت من إصدار تحذير مناسب يسمح بالحيلولة دون وقوع الهجوم".

وتابع: "باعتباري الشخص الذي يرأس الجهاز، فإن المسؤولية عن ذلك تقع على عاتقي. سيكون هناك وقت لإجراء تحقيقات. الآن نحن نقاتل".

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