«ميدان» تطلق «نايا في ديستريكت ون»

أطلقت ميدان، المطور العقاري، المشروع السكني الجديد ((نايا في ديستريكت ون)) في مدينة محمد بن راشد آل مكتوم المرموقة. وسيوفر المشروع الجديد الذي تقوم بإدارته نخيل، أسلوب حياة راقياً لقاطنيه، مؤكداً التزام ميدان ونخيل بتوفير أعلى معايير السعادة والازدهار لقاطني مشاريعها.

ويتكون المشروع من 3 أبراج، تتزين أسطحها بالحدائق الخضراء، وتضم شققاً من غرفة نوم واحدة واثنتين وثلاث وأربع غرف نوم، بالإضافة إلى فلل لاجون مع حدائق وتراسات خاصة. تقع الأبراج على شواطئ أكبر بحيرة كريستالية اصطناعية في العالم، وتوفر نوافذ الوحدات السكنية الممتدة من الأرض حتى السقف، إطلالات على البحيرة وأفق دبي.

وقال عصام كلداري الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة ((ميدان)): ((يوفر مشروع ((نايا في ديستريكت ون)) السكني، أجواءً مستوحاة من نمط المنتجعات، حيث يشكّل واحةً تزخر بالحدائق الخضراء والمسطّحات المائية في قلب المدينة)).

ويضم مشروع ((نايا في ديستريكت ون))، مجموعة متنوعة من المرافق عالية الجودة، لتشجيع أساليب الحياة الصحية، بما في ذلك صالة ألعاب رياضية مع استوديوهات، وملعب لكرة السلة، وملعب ((بادل)). وسيضم المشروع أيضاً مساحات خضراء، وردهة على السطح، ومنطقة للعب الأطفال، بالإضافة إلى منطقة للعب مفتوحة في الهواء الطلق، وحوض سباحة إنفينيتي مع مقصورات كابانا ومقاعد للاسترخاء، ومسبحاً مغطى للأطفال مع منطقة للعب. ويمكن لقاطني المشروع الوصول مباشرة إلى البحيرة الكريستالية، التي تمتد على مساحة 35 هكتاراً وشواطئها، والمشاركة في مجموعة متنوعة من الأنشطة والرياضات المائية، مثل التجديف بقوارب الكاياك، والتجديف وقوفاً على الألواح.