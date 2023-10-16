إعلان قائمة المتحدثين الرئيسيين في منتدى دبي للأعمال

تأكيداً على الدور المحوري لمنتدى دبي للأعمال كونه منصة عالمية لتفعيل الشراكات المثمرة، وصياغة مستقبل التجارة والاستثمارات العالمية، كشفت غرف دبي النقاب عن القائمة الأولية للمتحدثين في المنتدى، الذي ينعقد في مدينة جميرا بدبي، خلال يومي 1 - 2 نوفمبر 2023 تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحت شعار ((تحول القوة الاقتصادية: دبي ومستقبل التجارة العالمية)).

يجمع المنتدى تحت مظلته مجتمع الأعمال العالمي للمشاركة في حوارات ثرية حول نمو الأعمال والتعاون الدولي، ويستضيف المنتدى على مدار يومين جلسات حوارية رفيعة المستوى، وكلمات رئيسية، يلقيها نخبة من الشخصيات العالمية، وقادة الأعمال، وخبراء القطاع، والمستشارين، والمستثمرين، والخبراء الاقتصاديين؛ ويتناولون فيها الاتجاهات الناشئة، التي تغير وجه قطاع الأعمال، وترسم ملامح مستقبل التجارة العالمية.

وضمت القائمة الأولية للمتحدثين في المنتدى معالي عبدالعزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي؛ ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي؛ وسلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية ((دي بي ورلد))؛ وهلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي؛ وخلفان بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل؛ وعصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري؛ وحامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي؛ وهادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية.

وتشمل القائمة الأولية للمتحدثين من القطاع الخاص كلاً من شمسة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لسيتي بنك، ورونالدو مشحور، نائب رئيس ((أمازون)) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ وخديجة حق، رئيس قسم الأبحاث وكبير الاقتصاديين في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني؛ والبروفيسور إيان غولدين، أستاذ العولمة والتنمية في جامعة أكسفورد؛ وجاين بروكوب، نائب الرئيس التنفيذي لماستر كارد؛ وديباك باغلا، رئيس الجمعية العالمية لهيئات ترويج الاستثمار (وايبا)؛ وتيد ساودر، مسؤول رفيع سابق في جوجل؛ وجان كلود تريشيه، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي؛ وكاثي جونج، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ((وونيس لابز))؛ وراشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة؛ ونور سويد، المدير العام في ((جلوبال فنشرز))، وبريت أرميتاج، المدير التجاري لـ((كيرزنر إنترناشونال))؛ ودانيال سوسكايد، متحدث ومؤلف حول مستقبل العمل، وبروفسور زائر في كينجز كوليج لندن؛ وبدر جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع والممثل الخاص للأعمال التجارية والخيرية لدى كوب 28؛ وريشاد ساونداردجي، الرئيس التنفيذي لـ((تشاينا انترناشونال كابيتال كوربوريشن))؛ وسالم الشامسي، نائب رئيس الأسواق العالمية في غرف دبي، إلى جانب نخبة من قادة الأعمال وخبراء القطاع والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم.

وبهذه المناسبة قال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: ((يركز برنامج منتدى دبي للأعمال على 4 محاور رئيسية وهي العولمة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتحول الرقمي والأسواق الناشئة، حيث سيتناول المتحدثون هذه المواضيع، التي تعتبر ركيزة التنمية الاقتصادية العالمية)).

وأضاف: ((تضم قائمة المتحدثين للدورة الحالية من المنتدى شخصيات عالمية مؤثرة ومفكرين مبدعين سيشاركون قصصاً ملهمة ورؤى مبتكرة، مما يفتح باب الحوار لخوض محادثات غنية، تثري أساليب تفكيرنا، وتجمعنا معاً، لنكون أقوى كوننا مجتمع أعمال دولياً ذا طاقات حقيقية للتغيير الإيجابي نحو مستقبل أكثر ازدهاراً، وسيتسنى للمشاركين بالمنتدى اكتساب رؤى قيمة، والمشاركة في حوارات مثمرة، تسهم في رسم ملامح مستقبل التجارة والاستثمار، واستكشاف الفرص الواعدة في عالمنا المتغير باستمرار)).

وكانت غرف دبي قد أعلنت سابقاً عن إطلاق ((The Deals Hub)) في المنتدى، وهو عبارة عن منصة مخصصة للإعلان عن صفقات الأعمال والاستثمار والتعاون والشراكات والمشاريع الجديدة بين قادة الأعمال والمستثمرين في دبي ونظرائهم حول العالم من المشاركين في منتدى دبي للأعمال.

ويتوقع أن يلعب المنتدى دوراً محورياً في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية ((D33))، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في يناير الماضي، وتضم 100 مشروع تحولي، بهدف مضاعفة حجم اقتصاد دبي، خلال العقد المقبل، وترسيخ موقعها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية حول العالم.

يعقد المنتدى في مدينة جميرا بدبي، خلال الفترة 1 - 2 نوفمبر 2023.