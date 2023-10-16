«دناتا للسفريات» تحصد 6 من جوائز السفر العالمية للشرق الأوسط

فازت العلامات التجارية لمجموعة دناتا للسفريات في دول مجلس التعاون الخليجي، بست جوائز في نسخة الشرق الأوسط من جوائز السفر العالمية 2023. وتشمل الألقاب التي حصلت عليها مجموعة دناتا للسفريات، جائزة ((الشركة الرائدة لتمثيل الناقلات الجوية في الشرق الأوسط)) 2023 (خدمات دناتا)، والشركة الرائدة في إدارة السفر في البحرين 2023 (إدارة سفريات دناتا)، و((الشركة السعودية الرائدة في إدارة السفر 2023)) (دناتا للسفريات).

ومن أبرز إنجازات المجموعة في جوائز هذا العام، فوز ((المغامرات العربية)) في 3 فئات للسنة الرابعة على التوالي. وتشمل الجوائز التي حصلت عليها، جائزة ((الشركة الرائدة في إدارة الوجهات في الإمارات))، و((الشركة الرائدة في رحلات السفاري الصحراوية في الإمارات))، و((الشركة الرائدة في تنظيم الجولات السياحية في الإمارات)).

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة دناتا للسفريات، جون بيفان: ((نتطلع إلى الكشف عن خدمات ومبتكرات أخرى للمسافرين، ولشركائنا التجاريين في دول التعاون والعالم، طوال موسم شتاء 2023 / 2024)).