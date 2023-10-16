«الإمارات للألمنيوم» أفضل مؤسسة خليجية لتمكين الشباب 2023

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، عن فوز مجلس الشباب التابع لها بجائزة ((أفضل مؤسسة لتمكين الشباب))، في حفل توزيع جوائز الموارد البشرية الحكومية الخليجية 2023، وتم منح مجلس الشباب الجائزة تقديراً لدوره في تنمية مهارات قادة المستقبل وتمكينهم، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للشباب في دولة الإمارات.

وتشمل برامج تمكين الشباب، التي ينظمها مجلس الشباب في الإمارات العالمية للألمنيوم برنامج ((فرصة))، الذي يعتبر أول منصة تعليمية، عبر الإنترنت مخصصة للشباب في الشركة، والتي تتيح لهم المشاركة في مختلف البرامج والفعاليات، التي يتم تنظيمها بشكل حصري في الدولة، وتم إعداد المنصة بالتعاون مع شركاء عدة، منهم كلية إنسياد (INSEAD)، وكلية لندن للأعمال، وشارك من خلالها أكثر من 120 شاباً وشابة من موظفي الشركة في 14 برنامجاً تعليمياً وتدريبياً.

وقام مجلس الشباب الإمارات العالمية للألمنيوم بتنظيم ((منتدى الشباب في التصنيع والتكنولوجيا)) الأول في العام الماضي، حيث شارك فيه 17 مجلساً من مجالس الشباب التابعة لمؤسسات التصنيع والتكنولوجيا في الدولة، لتسريع وتيرة ((مشروع 300 مليار))، وتحقيق رؤية ((مئوية الإمارات 2071))، والتي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع، وقائم على المعرفة.