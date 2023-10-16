Tuesday, 17 October 2023 04:05 GMT

«الإمارات للألمنيوم» أفضل مؤسسة خليجية لتمكين الشباب 2023

10/16/2023 7:31:44 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، عن فوز مجلس الشباب التابع لها بجائزة ((أفضل مؤسسة لتمكين الشباب))، في حفل توزيع جوائز الموارد البشرية الحكومية الخليجية 2023، وتم منح مجلس الشباب الجائزة تقديراً لدوره في تنمية مهارات قادة المستقبل وتمكينهم، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للشباب في دولة الإمارات.

وتشمل برامج تمكين الشباب، التي ينظمها مجلس الشباب في الإمارات العالمية للألمنيوم برنامج ((فرصة))، الذي يعتبر أول منصة تعليمية، عبر الإنترنت مخصصة للشباب في الشركة، والتي تتيح لهم المشاركة في مختلف البرامج والفعاليات، التي يتم تنظيمها بشكل حصري في الدولة، وتم إعداد المنصة بالتعاون مع شركاء عدة، منهم كلية إنسياد (INSEAD)، وكلية لندن للأعمال، وشارك من خلالها أكثر من 120 شاباً وشابة من موظفي الشركة في 14 برنامجاً تعليمياً وتدريبياً.

وقام مجلس الشباب الإمارات العالمية للألمنيوم بتنظيم ((منتدى الشباب في التصنيع والتكنولوجيا)) الأول في العام الماضي، حيث شارك فيه 17 مجلساً من مجالس الشباب التابعة لمؤسسات التصنيع والتكنولوجيا في الدولة، لتسريع وتيرة ((مشروع 300 مليار))، وتحقيق رؤية ((مئوية الإمارات 2071))، والتي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع، وقائم على المعرفة.

MENAFN16102023000110011019ID1107251654

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث