1.36 مليار درهم سيولة الأسهم في أولى جلسات الأسبوع

اجتذبت الأسهم المحلية، أمس، سيولة قاربت 1.36 مليار درهم موزعة بواقع 925.5 مليون درهم في سوق أبوظبي، و433.4 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 346.5 مليون سهم، عبر تنفيذ 23.98 ألف صفقة. وبلغ رأس المال السوقي للأسهم المدرجة نحو 3.509 تريليونات درهم، بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.840 تريليون درهم للأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و669.17 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

سوق دبي

واستحوذ سهما ((إعمار العقارية)) و((الخليج للملاحة))، على 46.3 % من سيولة سوق دبي المالي الإجمالية البالغة 433.4 مليون درهم، بسيولة تجاوزت 200.7 مليون درهم، في جلسة أمس.

وتماسك مؤشر سوق دبي المالي في ختام تداولات جلسة أمس، بدعم أسهم السلع الاستهلاكية والمرافق العامة والصناعة، وأغلق مؤشر السوق عند 3943.35 نقطة، منخفضاً بنسبة 0.55 %.

وواصل سهم ((إعمار العقارية)) تصدره تداولات سوق دبي المالي، بسيولة ناهزت 127.7 مليون درهم، ليغلق عند 7.05 دراهم، وقفز سهم الإمارات ريم لاستثمار 5.3 %، ليقود ارتفاعات 15 سهماً بسوق دبي. وشهد سوق دبي المالي، في جلسة أمس، ارتفاع أسهم ((اكتتاب القابضة)) 4.95 %، ((بنك السلام- البحرين)) 2.4%، و((إمباور)) 2.2 %، و((الإثمار القابضة)) 2 %، و((الإمارات دبي الوطني)) 0.28 %، ليغلق عند 17.75 درهماً.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي)) عند مستوى 9479.09 نقطة، متراجعاً هامشياً بنسبة 0.04 %، وشهد السوق ارتفاع أسهم ((مجموعة أرام)) 14.7 %، و((أسمنت الخليج)) 8.5%، و((بنك الشارقة)) 8.4 %، و((أم القيوين للاستثمارات العامة)) 7.8%، و((أسمنت الفجيرة)) 5.7 %، وزاد ((ألفا ظبي)) 2.6 %، و((أدنوك للغاز)) 1.6 %. وحصد سهم ((العالمية القابضة)) النصيب الأكبر من سيولة سوق أبوظبي، بأكثر من 220.7 مليون درهم.