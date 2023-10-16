«هواوي» توظف الذكاء الاصطناعي لدفع عجلة التحول الرقمي

تحت شعار ((دفع عجلة الذكاء التكنولوجي))، تركز مشاركة هواوي في معرض ((جيتكس جلوبال 2023)) على تقديم ابتكاراتها الجديدة التي تستهدف دفع عجلة التحول الرقمي بالاستفادة من إمكانات توظيف الذكاء الاصطناعي لصالح تطوير مستقبل أعمال مختلف القطاعات والصناعات، بما فيها المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وتستعرض الشركة مجموعة متكاملة من الحلول والمنتجات المتقدمة التي تتوافق مع قدرات الذكاء الاصطناعي، وتستهدف الارتقاء بمخرجات الأعمال من خلال توفير آليات جديدة لتسريع الاعتماد على الذكاء الاصطناعي المقرون بقدرات السحابة وشبكات الاتصالات المتقدمة، السلكية واللاسلكية المدعومة بأعلى معايير الأمن السيبراني.

ومن أبرز ما تقدمه الشركة حلول الطاقة الرقمية التي تدعم جهود الأعمال على صعيد الوفاء بالتزاماتها تجاه رفع مستوى استخدام الطاقة الخضراء وخفض البصمة الكربونية بالتماشي مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وتشارك هواوي في الحدث بصفتها الراعي الذهبي، وكذلك الراعي الرئيسي لبرنامج الأمن السيبراني الخاص به؛ معرض ((وادي جيتكس السيبراني)) (Cyber Valley).

يتجه الذكاء الاصطناعي اليوم نحو إحداث تغيير جذري في الاقتصاد العالمي، وقد بدأ بالفعل في إحداث ثورة في العديد من الصناعات والقطاعات. كما دخل في أنظمة الإنتاج الأساسية، وبدأ فعلياً بتوفير قيمة أكبر للأعمال، ومن المتوقع أن يصل اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى 20 % بحلول عام 2026 في الصناعات الرئيسية.

وتتمتع هذه التقنية بقدرة كبيرة على إحداث نقلة نوعية في الإنتاجية والقدرة التنافسية العالمية. ووفقاً لدراسة أجرتها شركة برايس ووتر هاوس كوبرز العالمية حول الذكاء الاصطناعي، من المرجح أن تسهم هذه التقنية بما يصل إلى 15.7 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي بحلول 2030.

وتسلط هواوي الضوء من خلال مشاركتها على سبل دمج الذكاء الاصطناعي ضمن أسس عمليات القطاعات لخدمة مجموعة متنوعة من السيناريوهات الصناعية تسهم في تسريع مراحل نمو الأعمال والارتقاء بجودة الخدمات بوتيرة غير مسبوقة ضمن مختلف القطاعات وفي مقدمتها الخدمات العامة، والتمويل، والنفط والغاز.