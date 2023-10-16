«فينتك سيرج» تناقش دور الذكاء الاصطناعي التوليدي في التحول المصرفي

انطلقت فعالية ((فينتك سيرج))، المتخصصة في قطاع التكنولوجيا المالية، لتجمع أبرز الشركات من مختلف أنحاء قطاع التكنولوجيا المالية في المنطقة والعالم، بما فيها المصارف والمؤسسات المالية، والجهات التنظيمية والشركات الناشئة، والحكومات والمستثمرون.

وشهدت الجلسة الافتتاحية التركيز بشكل كبير على دور الذكاء الاصطناعي التوليدي في تحول القطاع المصرفي. وقال أحمد الزرعوني، نائب الرئيس لتكنولوجيا المعلومات في مؤسسة دبي للاستثمار: ((شهدت البشرية تقدماً كبيراً في تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ومن الصعب جداً أن نتوقع التحول المستقبلي على صعيد القطاع. تعمل آخر حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي اليوم على تحديد نبرة الصوت والنصوص ومشاعر البشر، وذلك ما يسمح بتعزيز الخدمات المصرفية، وتوفير خدمات أفضل للمتعاملين.

تواصل هذه التقنيات من خلال التحديثات على توفير خدمات إضافية إلى القطاع، ولكن تسهم حلول الذكاء الاصطناعي في تمكين البشر في تحقيق أهداف جيدة وسيئة على حد سواء، ومن المهم أن نتحمل المخاطر لاستكشاف الفوائد التي تضيفها على عالمنا اليوم)). وأضاف: ((يجب أن نركز أيضاً على أثر الذكاء الاصطناعي على الوظائف، حيث نرى التهديد الكبير للموظفين، الذين لا يستخدمون هذه التقنيات في مجال عملهم)).