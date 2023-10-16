«دبي الرقمية» تستعرض باقة خدمات ومشاريع مبتكرة

افتتحت دبي الرقمية فعاليات المنصة الرئيسية لحكومة دبي في ((جيتكس جلوبال 2023)) بمشاركة ما يزيد على 40 جهة حكومية وخاصة في دبي، حيث تستعرض باقة خدماتها ومشاريعها الرقمية، كما تُطلق العديد من المشاريع والخدمات الجديدة التي تعمل من خلالها على تحقيق وتمكين استراتيجيتها ودعمها بالمزيد من المشاريع المبتكرة نحو رقمنة الحياة بالكامل في دبي.

وأكد حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية أن المنصة الرئيسية لحكومة دبي في ((جيتكس جلوبال)) تشكل إطلالة على ملامح المستقبل الرقمي لدبي، حيث تلعب التكنولوجيا الحديثة والمتطورة دوراً محورياً في إسعاد السكان من خلال تجارب رقمية سهلة وسريعة وتكاملية على منصة دبي الرقمية هذا العام هنالك 40 جناحاً يمثل كل منها جهة حكومية أو خاصة، ولكل منها مجاله المختلف، لكنها جميعاً تشترك في هدف واحد وهو جعل دبي عاصمة رقمية عالمية، وترسيخ مكانتها كعاصمة عالمية ملهمة.

الأمن السيبراني

وتُسلط دبي الرقمية الضوء من خلال المنصة الموحدة على المشاريع المهمة لجميع مؤسساتها التابعة لها، ففي الأمن السيبراني، تستعرض مستجدات مشاريع ((المها)) نظام المسح المتطور الذي يكتشف جميع الأصول الرقمية لجهات دبي الحكومية في الشبكة المعلوماتية في الإمارات وخارج الإمارات والثغرات الموجودة في هذه الأصول الرقمية مع تصنيف خطورتها بدقة عالية وتوفير الطريقة المثلى لسد هذه الثغرات، إلى جانب مشروع ((واجهة برمجة تطبيقات دبي))، البوابة المصممة لتمكين المستخدمين والمطورين وضباط الأمن الإلكتروني من تقييم واختبار واجهات البرمجة التطبيقية الخاصة بهم، وتحديد الثغرات ونقاط الضعف في طلبات واجهة البرمجة التطبيقية المقدمة لمساعدة المطورين والمستخدمين في إصلاح وتأمين واجهات البرمجة التطبيقية الخاصة بهم.

كذلك تتضمن المشاريع ((مرقاب))، وهو جهاز فعلي يتم تثبيته في شبكة الجهة الحكومية للمساعدة على اكتشاف الأنشطة المشبوهة والحوادث الأمنية ومشروع ((أساس)) الذي يوفر تفاصيل حول الامتثال للوائح أمن المعلومات ونضجها.

اعرف متعاملك

وفي البيانات، تستعرض دبي الرقمية مشروع ((اعرف متعاملك)) الذي يهدف إلى تقديم نظرة شاملة عن هوية الفرد سواء كان مواطناً أو مقيماً أو زائراً أو مستثمراً افتراضياً لتزويده بخدمات حكومية استباقية ومصممة وإيجابية. ومشروع ((التعداد اللحظي لسكان دبي))، والذي يُعد مبادرة استباقية رائدة على مستوى المدينة، وهي خطوة بديلة عن التعداد التقليدي المعتمد على الزيارات الميدانية للأسر لتقديم سجل سكاني لحظي يتمتع بجودة عالية وتغطية شاملة مع مراعاة تطبيق أفضل الممارسات العالمية، بالإضافة إلى مشروع ((الموقع الإلكتروني لإحصاءات دبي DSC Website)) وهو الموقع الرسمي لإحصاءات الإمارة في مختلف المجالات ويضم أحدث التقارير الإحصائية ومنصة ((حديث دبي Dubai Talks)) التي تساعد على توفير فهم أعمق لتصورات الناس عن مجتمع دبي من خلال جمع البيانات عن آراء الناس ومشاعرهم.

كما تستعرض مشروع ((تمكين استطلاعات الرأي))، الذي يهدف إلى تمكين المؤسسات الحكومية في دبي من تنفيذ الدراسات الاستطلاعية المتعلقة بالفئات المعنية لديها ذاتياً باستخدام حلول تقنية متقدمة ووفقاً للمعايير الإحصائية العلمية ومشروع ((مسح دخل وإنفاق الأسرة 2024))، والذي يعتبر من المسوح الاستراتيجية الأساسية عمليات التخطيط ودعم القطاع الاجتماعي والاقتصادي في دبي، إضافة إلى مشروع ((لوحة دبي)) وهي لوحة بيانات لحظية تقدم لمحة شاملة حول مؤشرات المدينة من أجل اتخاذ قرارات مبنية على البيانات في مختلف القطاعات الأساسية لإمارة دبي.

منصة تفاعلية

وبالنسبة لمشاريع مؤسسة دبي الرقمية تستعرض المنصة مشروع ((دبي AI)) المنصة التفاعلية التي تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي التوليدي والتي طورتها دبي الرقمية وهي مصدر شامل وتفاعلي وموحد للمعلومات، يتم تغذيتها بشكل مستمر بمعلومات من مصادرها الرسمية، بحيث تُغطي كافة قطاعات المدينة. وتُعد المنصة مساعداً رقمياً شخصياً للمتعامل، تم تصميمها بتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي ومشروع ((الهوية الرقمية)) التي تعد أول هوية وطنية رقمية آمنة للمواطنين والمقيمين والزوار في الإمارات. وكانت دبي الرقمية بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات، وهيئة أبوظبي الرقمية قد أطلقت الإصدار 5.0 من الهوية الرقمية بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاقها.

المدينة الرقمية

كما تعرض ((دبي الرقمية)) مشروع ((تجارب المدينة الرقمية)) الذي يهدف إلى تطوير تجارب رقمية متكاملة ومتصلة وسلسة في المدينة مع الحكومة المحلية والاتحادية والقطاعات الخاصة بالمواطنين، والمقيمين والزوار والشركات.