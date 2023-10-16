خوفاً من النساء.. سبعيني يحبس نفسه 55 عاماً

أقدم رجل سبعيني على حبس نفسه مدة بلغت 55 عاماً بسبب خوفه من النساء.

وكشف كاليتشي نزامويتا، وهو من سكان رواندا، ويبلغ من العمر 71 عاماً، أنه ظل على مدى السنوات الطويلة ساجناً نفسه داخل بيته، مؤكداً أن خوفه من النساء هو الذي دفعه إلى ذلك التصرف الغريب، وذلك حسبما أفاد موقع صحيفة «فايننشال إكسبريس».

وأوضح نزامويتا أنه أقام سياجاً هائلاً يبلغ ارتفاعه 15 قدماً، مشيراً إلى أنه كان يهدف إلى ضمان عدم تمكن أي امرأة من اختراق مكان

إقامته.

وقال: «السبب الذي دعاني إلى ذلك الرغبة في التأكد من أن النساء لن يقتربن مني»، لافتاً إلى أنه يعاني رهاباً شديداً وشعوراً غامراً بالخوف تجاه النساء.

وأضاف أنه من المفارقات العجيبة أن جيرانه النساء هم من كنَّ يمددن يد العون إليه لضمان بقائه على قيد الحياة.

وذكرت إحدى جاراته أنه نادراً ما يغادر منزله منذ طفولته، موضحةً أنها كانت تزوّده بالمواد الغذائية الأساسية ولو عن بعد؛ لأنه يفضل الحد الأدنى من الاتصال، وأنها كانت تضطر إلى إلقاء الأشياء في منزله.

وأثبتت التقارير الطبية أن الرجل المسنَّ يعاني بالفعل حالة نفسية تُعرف باسم «رهاب النساء»، مؤكدةً أنه نوع من الخوف غير العقلاني تجاه النساء.

الجدير بالذكر أن أنواع الرهاب تعدَّد أعراضها الصحية، فمنها ما يسبّب قلقاً شديداً، ونوبات هلع، وضيقاً بالصدر، وتعرقاً غزيراً، وخفقاناً سريعاً للقلب، وصعوبة في التنفس.