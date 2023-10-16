الإعلان عن القائمة المبدئية لمرشحي الرئاسة في مصر

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، اليوم الإثنين، القائمة المبدئية لأسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية، لتبدأ في أعقاب ذلك مرحلة جديدة هي تلقي الهيئة الاعتراضات من طالبي الترشح على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار الهيئة، في عددها الصادر، الإثنين، القائمة المبدئية للمرشحين، في الانتخابات المقررة أواخر العام الجاري.

وتضمنت القائمة أسماء طالبي الترشح الذين تقدموا للهيئة بطلب الترشح للانتخابات الرئاسية، مرفقا به مستندات الترشح وأعداد المزكين والمؤيدين.

وكانت الهيئة أعلنت إجراء الانتخابات الرئاسية في الفترة من العاشر إلى الثاني عشر من ديسمبر المقبل، وقالت إن من المتوقع إعلان نتائج الانتخابات في 18 ديسمبر، وفي حال اللجوء إلى جولة ثانية ستعلن النتائج النهائية بموعد أقصاه 16 يناير 2024.

وجاءت القائمة المبدئية بترتيب أسبقية التقدم للجنة تلقي طلبات الترشح، على النحو التالي:

عبد الفتاح السيسي (424 تزكية من أعضاء مجلس النواب، إلى جانب مليون و130 ألفا و105 نماذج تأييد من المواطنين بمختلف المحافظات).

رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران (30 تزكية نيابية).

رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة (27 تزكية نيابية).

رئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر (46 تزكية نيابية بالإضافة إلى 68 ألفا و71 نموذج تأييد).

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