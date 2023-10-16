وزير الخارجية الكولومبي يطلب من سفير إسرائيل مغادرة البلاد

طلب وزير الخارجية الكولومبي ألفارو ليفا الإثنين من السفير الإسرائيلي في بوغوتا "الاعتذار والمغادرة"، بعد ردّ الدبلوماسية الإسرائيلية على تصريحات للرئيس غوستافو بيترو تناول فيها الحرب بين إسرائيل وحماس.

ووصف ليفا على حسابه على منصة "إكس" تصريحات السفير غالي داغان ردًا على بيترو بأنها "وقاحة مجنونة".

وكان الرئيس الكولومبي شبّه الهجمات الاسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة باضطهاد النازيين لليهود خلال الحرب العالمية الثانية.

والأحد أفاد الناطق باسم الخارجية الإسرائيلية ليور هايات بأنه تم استدعاء سفيرة كولومبيا لدى إسرائيل مارغريتا مانياريز على خلفية تصريحات بيترو "العدائية".

وأعلنت إسرائيل الحرب على قطاع غزة الأحد الماضي، بعد يوم من اختراق مقاتلي حماس أجزاء من السياج الحدودي الشائك وتنفيذهم هجمات على مقرات عسكرية وبلدات مجاورة خلفت أكثر من 1400 قتيل، وفق مسؤولين إسرائيليين.

وأدى القصف المتواصل منذ السابع أكتوبر إلى تسوية أحياء بالأرض ومقتل ما لا يقل عن 2750 شخصا في قطاع غزة، وإصابة 9700 آخرين، غالبيتهم من المدنيين، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة في القطاع.

الأحد، أعلنت إسرائيل التي تعد من أكبر مزوّدي الجيش الكولومبي بالأسلحة، "وقف الصادرات المرتبطة بالأمن" للدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية مع تصاعد الأزمة الدبلوماسية.

ردًا على البيان الذي صدر عن هايات، قال بيترو إن كولومبيا لا تدعم "الإبادة".

وأضاف "إذا اضطررنا إلى تعليق العلاقات الخارجية مع إسرائيل، فإننا سنعلّقها".

وتستخدم القوات الكولومبية المسلحة، المنخرطة منذ عقود في صراع مع مجموعات يسارية وقوات شبه عسكرية يمينية وعصابات مخدرات، أسلحة وطائرات إسرائيلية الصنع.

ويتمتّع البلد بتاريخ من العلاقات الدبلوماسية والعسكرية الوثيقة مع إسرائيل والولايات المتحدة.

وانخرط بيترو أيضًا في حرب كلامية عبر الانترنت مباشرة مع السفير داغان الذي كان قد دعا الرئيس الكولومبي إلى التنديد بالهجوم ضدّ المدنيين الأبرياء.

ردّا على ذلك، قال بيترو "الإرهاب يتمثل في قتل الأطفال الأبرياء، أكان ذلك في كولومبيا أو فلسطين".





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