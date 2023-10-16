حماس : التهديد الإسرائيلي بحرب برية على قطاع غزة لا يرهبنا

أكدت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مساء الإثنين، أن التهديد الإسرائيلي بشن حرب برية على قطاع غزة "لا يرهبنا".

وقال المتحدث باسم "القسام" أبو عبيدة إن "تلويح الاحتلال بالدخول بعدوان بري على شعبنا لا يرهبنا ونحن جاهزون له".

وأضاف "نقول للعدو إن دخولكم إلينا سيكون فرصة جديدة لمحاسبتكم بقسوة على ما ترتكبونه في حقنا".

وتابع "لدى كتائب القسام في غزة نحو 200 أسير من جنود الاحتلال ومستوطنيه، والبقية موزعون لدى مكونات أخرى في قطاع غزة"، مشيرا الى أن عدد الأسرى الإجمالي 250.

وأوضح المتحدث أن "لدينا مجموعة من المحتجزين من جنسيات مختلفة لم نتمكن من التحقق من هويتهم" خلال العملية، لافتا الى "أنهم ضيوف عندنا ونأمل في أن نطلق سراحهم عندما تسمح الظروف الميدانية".

كما عبّر عن أمله في أن يبقى المحتجزون الأجانب "سالمين".

وذكر أن 22 أسيرا قتلوا في قصف إسرائيلي بينهم "الفنان الإسرائيلي غاي أوليفر (26 عاما) وهو من سكان تل أبيب".

وأكد الجيش الإسرائيلي في وقت سابق الإثنين أن عدد الرهائن الذين احتجزتهم حماس خلال عمليتها ونقلتهم إلى قطاع غزة يصل إلى 199 شخصا، وذلك في حصيلة جديدة بعد عشرة أيام من الهجوم.

وأفاد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري في مؤتمر صحافي "قمنا بإخطار عائلات 199 رهينة".

وأعلنت إسرائيل الحرب على قطاع غزة الأحد الماضي، بعد يوم من اختراق مقاتلي حماس أجزاء من السياج الحدودي الشائك وتنفيذهم هجمات على مقرات عسكرية وبلدات مجاورة خلفت أكثر من 1400 قتيل، وفق مسؤولين إسرائيليين.

وأدى القصف المتواصل منذ السابع من أكتوبر إلى تسوية أحياء بالأرض ومقتل ما لا يقل عن 2750 شخصا في قطاع غزة، وإصابة 9700 آخرين، غالبيتهم من المدنيين، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة في القطاع.

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