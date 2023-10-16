حماس : لدينا أسرى من الجنود الإسرائيليين من رتب عسكرية عالية

أكد رئيس مكتب حماس في الخارج خالد مشعل أن هناك أسرى من الجنود الإسرائيليين من رتب عسكرية عالية في فرقة غزة.

ونقلت "رويترز" عن مشعل قوله إن حزب الله "قام بخطوات لكن المعركة تتطلب أكثر".

وشهدت الحدود اللبنانية الإسرائيلية خلال الأيام الماضية اشتباكات متفرقة أعقاب اشتعال الوضع في قطاع غزة.

وقال مشعل إن "هناك 6 آلاف أسير وأسيرة في سجون الإسرائيلية والمقاومة لديها ما يكفيها حتى تبيض السجون من كافة الأسرى".

من جانبه، قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، الإثنين، إن "عدد الأسرى بين 200 لـ 250 أسير، وما بين يدي القسام 200 أسير"، لافتا إلى أن 22 أسيرا فقدوا حياتهم بقصف إسرائيلي حتى الآن.

وأضاف: "لدينا مجموعة من المحتجزين من جنسيات مختلفة، وهؤلاء ضيوف لدينا ونسعى إلى حمايتهم، سنطلق سراحهم عندما يتاح ذلك ميدانيا".

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