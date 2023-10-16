تمنع الخرف وتصلب الشرايين وأمراض القلب .. فوائد مذهلة للمكسرات

(MENAFN
- Al-Bayan)
تحظى المكسّرات بتقييمات رائعة من قبل خبراء التغذية، في المقام الأول بسبب ما تحتويه من دهون صحية. فالجوز، واللوز، والفستق، والبندق، عبارة عن مكسرات غنية بالدهون الأحادية غير المشبعة والمتعددة غير المشبعة التي تخفض الكولسترول، كما تحتوي على كميات أقل من الدهون المشبعة التي ترفع الكولسترول. ويسري هذا الأمر على الفول السوداني الذي يعتبر تقنيًا، من البقوليات.
ويشير الدكتور ألكسندر مياسنيكوف إلى أن المكسرات تحتوي نسبة عالية من البروتين والدهون والألياف الغذائية والكربوهيدرات والفيتامينات والعناصر الدقيقة.
وعلى الرغم من احتواء المكسرات على نسبة عالية جدا من السعرات الحرارية (تحتوي 100 غرام من المكسرات على 600-700 سعرة حرارية)، إلا أنها يجب أن تكون موجودة في النظام الغذائي اليومي، حيث يجب تناول 50 - 60 غم من المكسرات، على أن تكون غير محمصة أو مملحة. ويمكن طحنها ورشها على أي طبق طعام.
وتحتوي جميع أنواع المكسرات على الدهون النباتية المفيدة، هذه الدهون تخفض مستوى الكوليسترول في الدم، بنفس الطريقة التي تعمل بها 10 ملغم من أتورفاستاتين، وبالتالي تمنع تطور تصلب الشرايين.
وتدرج المكسرات في قائمة الأطعمة التي توصف لعلاج الخرف والوقاية منه لأن البروتين النباتي الموجود فيها ضروري لعمل الدماغ، و"الجوز" مفيد بصورة خاصة في هذا المجال، لذلك ليس من قبيل الصدفة أن يكون شكله مشابها لشكل الدماغ. أما اللوز فمفيد لمرضى القلب. بحسب الدراسات الأخيرة.
ووفقا لمياسنيكوف، تدخل المكسرات في الحمية الغذائية النموذجية التي تتكون من الخضروات والفواكه والأسماك، والثوم والمكسرات والشوكولاتة. فمن يريد أن يكون رشيقا وسليما عليه تناول هذه المكونات السحرية السبعة.
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