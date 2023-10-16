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تمنع الخرف وتصلب الشرايين وأمراض القلب .. فوائد مذهلة للمكسرات

10/16/2023 7:31:37 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تحظى المكسّرات بتقييمات رائعة من قبل خبراء التغذية، في المقام الأول بسبب ما تحتويه من دهون صحية. فالجوز، واللوز، والفستق، والبندق، عبارة عن مكسرات غنية بالدهون الأحادية غير المشبعة والمتعددة غير المشبعة التي تخفض الكولسترول، كما تحتوي على كميات أقل من الدهون المشبعة التي ترفع الكولسترول. ويسري هذا الأمر على الفول السوداني الذي يعتبر تقنيًا، من البقوليات.

ويشير الدكتور ألكسندر مياسنيكوف إلى أن المكسرات تحتوي نسبة عالية من البروتين والدهون والألياف الغذائية والكربوهيدرات والفيتامينات والعناصر الدقيقة.


وعلى الرغم من احتواء المكسرات على نسبة عالية جدا من السعرات الحرارية (تحتوي 100 غرام من المكسرات على 600-700 سعرة حرارية)، إلا أنها يجب أن تكون موجودة في النظام الغذائي اليومي، حيث يجب تناول 50 - 60 غم من المكسرات، على أن تكون غير محمصة أو مملحة. ويمكن طحنها ورشها على أي طبق طعام.

وتحتوي جميع أنواع المكسرات على الدهون النباتية المفيدة، هذه الدهون تخفض مستوى الكوليسترول في الدم، بنفس الطريقة التي تعمل بها 10 ملغم من أتورفاستاتين، وبالتالي تمنع تطور تصلب الشرايين.

وتدرج المكسرات في قائمة الأطعمة التي توصف لعلاج الخرف والوقاية منه لأن البروتين النباتي الموجود فيها ضروري لعمل الدماغ، و"الجوز" مفيد بصورة خاصة في هذا المجال، لذلك ليس من قبيل الصدفة أن يكون شكله مشابها لشكل الدماغ. أما اللوز فمفيد لمرضى القلب. بحسب الدراسات الأخيرة.

ووفقا لمياسنيكوف، تدخل المكسرات في الحمية الغذائية النموذجية التي تتكون من الخضروات والفواكه والأسماك، والثوم والمكسرات والشوكولاتة. فمن يريد أن يكون رشيقا وسليما عليه تناول هذه المكونات السحرية السبعة.


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