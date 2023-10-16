السهر «المزمن» يدمر بطانة الأوعية الدموية

السهر «المزمن» يدمر بطانة الأوعية الدموية
التاريخ
10/16/2023 7:31:36 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أظهرت دراسة جديدة بجامعة كولومبيا، أن الحرمان المزمن من النوم لدى النساء يضر بخلايا تبطّن الأوعية الدموية. فبعد تأخير موعد النوم 90 دقيقة، كل ليلة، تمتلئ الخلايا المبطنة للأوعية الدموية بمواد مؤكسدة ضارة. وذلك طبقاً لما نقله موقع ((24)) عن ((ساينس دايلي)).
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