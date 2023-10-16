«الشارقة للكتاب» الـ42 يجمع فائزي نوبل ومؤلفي الكتب الأكثر مبيعاً

تستقبل فعاليات الدورة الـ 42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، التي تقام في الفترة من 1 إلى 12 نوفمبر المقبل، نخبة من كبار الأدباء العالميين ونجوم السينما وقادة الرأي والشخصيات العالمية المؤثرة، من بينهم فائزون بجائزة نوبل وأصحاب أكثر الكتب مبيعاً في العالم، حيث يتصدر قائمة الضيوف المشاركين في المعرض الكاتب النيجيري وول سوينكا، الحائز على جائزة نوبل للآداب عام 1986، والذي يعد أول كاتب أفريقي يحصل على هذه الجائزة.

كما يشارك في المعرض، الذي ينطلق هذا العام تحت شعار ((نتحدث كتباً))، الكاتب الكندي مالكولم جلادويل، مؤلف ستة من الكتب الأكثر مبيعاً في نيويورك تايمز، والذي تم اختياره من قبل مجلة ((تايم)) كواحد من أكثر 100 شخص تأثيراً، والكاتب السويدي توماس إريكسون، الذي ترجمت بعض كتبه لأكثر من 60 لغة، وبيع منها أكثر من 7 ملايين نسخة؛ والروائي البريطاني الباكستاني محسن حامد، صاحب رواية ((الخروج من الغرب)).

أعلام

لا تقتصر المشاركات على المجال الأدبي فحسب، بل تشمل أيضاً كتاباً وشخصيات من عالم الفضاء والسينما والتطوير الذاتي والاستثمار؛ إذ يستضيف المعرض رائدة الفضاء الأمريكية سونتا ويلِامز، التي شاركت في رحلات فضائية إلى محطة الفضاء الدولية (NASA)، والممثلة الهندية كارينا كابور، التي تُعد من أشهر نجمات بوليوود، والتي أصدرت كتاب ((دليل كارينا كابور للحمل))، والكاتبة الهندية المتخصصة في التمويل الشخصي مونيكا هالان، التي تقدم نصائح عملية لإدارة الأموال والاستثمار.

ويستضيف المعرض الكاتب والمتحدث الإيرلندي فيفيان جيمس ريجني، هو مؤلف كتاب ((Naked at The Knife-Edge))، وهو كتاب يروي قصة صعوده إلى قمة جبل إيفرست. يصف الكتاب التحديات الجسدية والعقلية والعاطفية التي واجهها ريجني في رحلته.

وهو الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Inside Us الاستشارية للتدريب التنفيذي، وتعمل في خمس قارات، وساعد في تنفيذ مبادرات تطوير القيادة لبعض الشركات الرائدة في العالم وفرقها التنفيذية. ويستخدم ريجني خبرته في تسلق جبل إيفرست لتطوير برامج تدريبية تحولية للقيادة للشركات الرائدة في العالم.

ويشارك في الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2033 ناشراً من 108 دول، يعرضون أكثر من 1.5 مليون عنوان في مختلف قطاعات المعرفة والثقافة، كما تشهد دورة هذا العام من المعرض تنظيم 1700 فعالية متنوعة، يشارك فيها أكثر من 215 ضيفاً من 69 دولة، إضافة إلى 460 فعالية ضمن برنامج ثقافي غني يقدمه 127 مشاركاً من كبار الأدباء والفنانين العرب والأجانب من 33 دولة.