فنون وحكايات مبتكرة في دبي تبدعها ألوان الذكاء الاصطناعي

مع التزايد المطرد في أشكال الفنون الرقمية عالمياً، تظهر في أروقة دبي ومناسباتها، فنون مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي، وهذه تقدم طرقاً جديدة ومبتكرة لاختبار الفن، لم نشهدها من قبل، كما في التجربة القصيرة التي أطلقتها إحدى شركات الأدوية في صالات فوكس سينما بمول الإمارات بدبي، والتي تستمر حتى 19 أكتوبر.

تفاصيل حسية

أفاد موقع ((واتس أون))، بأن تلك التجربة تفتح نافذة جديدة على العالم الرقمي، عن طريق إنشاء فن يعتمد على مشاعر التخلص من الألم. تبدأ التجربة مع توجيه الذكاء الاصطناعي طلباً للزوار، بوصف مشاعرهم الحسية، على سبيل المثال، لحظة إحساسهم بالسعادة والضوء أو الطفو على السحاب، وما على ذلك. وبعد قيام الزوار بملء تلك التفاصيل، يجري إدخالهم في صندوق غامر، حيث يولد الذكاء الاصطناعي مشاعرهم وعواطفهم في قطعة فنية وتجربة غامرة تماماً.

رسم فني

ولجمع ذلك معاً، يحصل الزوار أيضاً على سماعات رأس مزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي، وتلك تطلب منهم الاسترخاء، قبل أن يظهر العمل الفني وحيط بهم من جهات ثلاث. تستغرق التجربة بكاملها أقل من دقيقة، ويخرج الزوار بحقيبة كبيرة مطبوع عليها رسم فني من قبل الذكاء الاصطناعي، وصورة من إبداعهم كتذكار. التجربة مجانية، ويمكن العثور عليها في جميرا بيتش ريزيدنس، من 20 إلى 22 أكتوبر.