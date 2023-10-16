Tuesday, 17 October 2023 04:04 GMT

فنون وحكايات مبتكرة في دبي تبدعها ألوان الذكاء الاصطناعي

10/16/2023 7:31:35 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

مع التزايد المطرد في أشكال الفنون الرقمية عالمياً، تظهر في أروقة دبي ومناسباتها، فنون مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي، وهذه تقدم طرقاً جديدة ومبتكرة لاختبار الفن، لم نشهدها من قبل، كما في التجربة القصيرة التي أطلقتها إحدى شركات الأدوية في صالات فوكس سينما بمول الإمارات بدبي، والتي تستمر حتى 19 أكتوبر.

تفاصيل حسية

أفاد موقع ((واتس أون))، بأن تلك التجربة تفتح نافذة جديدة على العالم الرقمي، عن طريق إنشاء فن يعتمد على مشاعر التخلص من الألم. تبدأ التجربة مع توجيه الذكاء الاصطناعي طلباً للزوار، بوصف مشاعرهم الحسية، على سبيل المثال، لحظة إحساسهم بالسعادة والضوء أو الطفو على السحاب، وما على ذلك. وبعد قيام الزوار بملء تلك التفاصيل، يجري إدخالهم في صندوق غامر، حيث يولد الذكاء الاصطناعي مشاعرهم وعواطفهم في قطعة فنية وتجربة غامرة تماماً.

رسم فني

ولجمع ذلك معاً، يحصل الزوار أيضاً على سماعات رأس مزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي، وتلك تطلب منهم الاسترخاء، قبل أن يظهر العمل الفني وحيط بهم من جهات ثلاث. تستغرق التجربة بكاملها أقل من دقيقة، ويخرج الزوار بحقيبة كبيرة مطبوع عليها رسم فني من قبل الذكاء الاصطناعي، وصورة من إبداعهم كتذكار. التجربة مجانية، ويمكن العثور عليها في جميرا بيتش ريزيدنس، من 20 إلى 22 أكتوبر.

MENAFN16102023000110011019ID1107251639

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث