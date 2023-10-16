الاستدامة في قصائد الشيخ زايد.. رؤى إبداعية صاغتها بصيرة نافذة

الاستدامة وكل ما ارتبط بها، لم تكن بعيدة عن رؤى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إذ لطالما تناول، رحمه الله، البيئة وكل ما تعلق بها ضمن قصائده الشعرية التي حثت على المحافظة على الطبيعة، وأكد أهمية دعمها وتنميتها وتطويرها، فهو القائد والمؤسس الذي عرف عنه حكمته ونفاذ بصيرته؛ لذا لقب بحكيم العرب. والمطلع على قصائده، رحمه الله، يدرك ذلك من خلال النصوص الشعرية التي تناولت العديد من قضايا الاستدامة بقوالب مختلفة.

الباحث والشاعر محمد نور الدين يذكر ويعدد أفكار الاستدامة التي تناولها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، فيقول: كانت قصائد الشيخ زايد في سياقها الأدبي مبنية على الأصالة وحفظ الموروث في زمنها، ولم نكن نتصور أن عمق هذه القصائد غزير، لدرجة أننا لا نستوعب تلك الأبعاد الخفية علينا، ولكن مع قليل من التعمق في معاني هذه القصائد كانت تنفتح أمامنا كنوز من قيم أخلاقية ووجدانية وحياتية.

ويتابع: لا زالت هذه القصائد تزخر بكثير من ذلك كلما أراد الباحثون البحث عنها أو استنطاقها من جديد. ففي الجانب الحياتي كانت البيئة أو الطبيعة والحفاظ عليها والتفاعل معها مرتكزاً رئيسياً في شعره، بدءاً من طريقة تفاعله مع هبوب الرياح وهطول الأمطار وجريان المياه على سبيل المثال، لأنها كلها كانت تدعو إلى دمج الطبيعة في داخل النفس ولم يكن توظيفها البلاغي لغاية جمالية صرفة.

ويضيف نور الدين: الشيخ زايد كان شاعراً فذاً، ونجد في مطالع كثيرة لقصيده مثل (حي بهبوب الشرق لمريف) و(حي نود هب له لفحة) و(يعل نو بانت مزونه) وغيرها من المطالع، أنه يرى الطبيعة عنصراً لا يقل عن الإنسان شأناً في الحياة وصيرورتها؛ لذلك فإن الاستعارات التشخيصية هنا لا تأتي في سياق رمزي أو جمالي، وإنما هي استدامة وتفاعل مستمر وفي أرفع مستوى. استمر الجمال مقروناً بالحث على صون البيئة وحفظ المناخ، ركيزتين أساسيتين في قصيد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، ومن الأبيات الشعرية الدالة في هذا السياق:

الله عطانا خير وأنعام

والحمد له واجب علينا

ياللي عطانا ايمان والهام

ومن فضله الضافي عطينا

واليوم صارت جنة احلام

تزخر بفل وياسمينا

وهنا أيضاً، أبيات متنوعة، أخرى، مثل:

دارنا جنات مزروعه

بالنخل والكل يجنيها

والفواكه لي زخر نوعه

في الامارات ونواحيها

والزهر لي فايع فوعه

راحة النفس او مناويها

ويستطرد: نتبين أن كل تلك القصائد تدل على أن الراحة والاستقرار هما في سلامة البيئة واستقرارها والحفاظ عليها، ويتجلى ذلك في العطاء والاستفادة منها من قبل عامة المخلوقات بتوازن وعدالة ومحبة.

وبدورها، تقول الشاعرة ومؤسس منتدى شاعرات الإمارات الشاعرة، مريم النقبي في هذا السياق:

كان المغفور له الشيخ زايد ذا فكرٍ استشرافي فريد، وأفكاره، وأفعاله، وقصائده. وفي الحديث عن قصائده، نجد أفكار الاستدامة جليّة واضحة من خلال ما تطرق له من مواضيع تتصل بالبيئة والتشجير ومكافحة التصحر والعمران والتطوير وغيرها.

وتضيف مريم: إن الاستدامة فكرة مترسخة في فكر قادتنا، بدأها الشيخ زايد رحمه الله، وركز عليها وسار على نهجه قادة الوطن حفظهم الله. وكانت فكرة الاستدامة واضحةً في قصائد الشيخ زايد رحمه الله، فقد رأينا كيف كان يحث الشباب على النهوض بالوطن، وكيف تغنى بالوطن ومنجزاته، وكيف دعا للمحافظة على البيئة والزراعة والخضرة والأشجار، وغيرها.

وتتابع: لذلك يحق لنا أن نفاخر بقيمة ودور الشيخ زايد رحمه الله، وكونه اختط مناهج نسير عليها، ونقتدي بتوجهاته وفكره النيّر في كل مناحي الحياة، وأن نستخلص الدروس من قصائده التي تطرقت لأفكار غير مسبوقة ومستجدة ومميزة. رحم الله الشيخ زايد الإنسان، الشاعر، المفكر الحكيم.