مهرجان روح الأرض يعزف في دبي أنغام الاستدامة

تستضيف دبي فعاليات ((مهرجان روح الأرض 2023))، أول مهرجان موسيقي من نوعه يعزز الوعي تجاه البيئة في دولة الإمارات، خلال الفترة من 8 – 10 ديسمبر 2023 على مسرح مدينة دبي للإعلام، وذلك تزامناً مع إعلان دولة الإمارات عام 2023 عاماً للاستدامة.

وسيضم المهرجان الذي يمتد على مدار 3 أيام قائمة مذهلة من أكثر من 20 فناناً محلياً وعالمياً سيقدمون عروضهم الموسيقية والفنية والإبداعية والترفيهية الرائعة لإرسال رسالة قوية حول أهمية حماية البيئة.

وستعتلي المسرح مجموعة مواهب موسيقية خلال المهرجان لتُقدم تجربة تترك أثراً عميقاً ملموساً يتردد صداه عبر مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط. ويوفر الحدث للحضور عروضاً مشوقة لفنانين مشهورين عالمياً من بينهم نجمة موسيقى البوب الإنجليزية ((آن ماري))، والمغني المغربي ((ريدوان))، والفنان التركي ((مصطفى جيجلي))، والفنان الإماراتي ((أرقم))، وأعضاء فرقة ((ديسمبر آفنيو)) الفيلبينية، وفرقة الروك ((جيريش آند ذا كرونيكلز))، ونجوم منصة ((كوك ستوديو)) وغيرهم.