جمال مطر: «دبي لمسرح الشباب» يحفز المواهب المبدعة

ذات مساء وفي شتاء 1992 وعلى رمال شاطئ الخان، راحت أصوات تتعالى وقصص غامضة تكشف حبكاتها، بينما تدور أصداؤها بين عوالم مد وجزر، وتحاكي في لهجتها المحلية طابع الزمان والمكان لنصوص غارقة في الرمزية، لتشكل في لوحاتها خيوط مشهديات ((جميلة))، أول مسرحيات الفنان والكاتب الإعلامي جمال مطر، الذي أدهش عرضه المباشر الحضور، حينذاك، إذ شغلهم بقدرته على صناعة الدهشة، واستثمار ما حوله من إمكانيات تحت شعار هنا المستقبل ومحطة التغير والانطلاقة الفريدة في مسارات مسرح إماراتي وروائي يواجه التحديات ويلعب على المتغيرات.

((البيان))، وفي مناسبة احتفاء وتكريم مهرجان دبي لمسرح الشباب بنسخته الـ14 (من 21 وحتى 28 أكتوبر الجاري)، بجمال مطر بوصفه ((شخصية العام المسرحية))، تحاور صاحب ((جميلة))، لتضيء على مدارات إبداعه، وتستعرض معه جملة قضايا ومسائل إبداعية وثقافية، راصدة انطباعاته حول هذا التكريم الذي استحقه لدوره الاستشرافي وثقله المسرحي والمعرفي، والممتد على خارطة ((أبو الفنون)) لأكثر من 30 عاماً مضت بوصفه أحد المسرحيين البارزين. فقد تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية بالكويت عام 1987، وشارك في الكثير من المهرجانات المسرحية والتلفزيونية وتوج بالعديد من الجوائز.

كما قدم خلال السنوات الماضية مجموعة من الإصدارات، ومنها: ديوان ((نحب الملح أكثر)) والذي تضمن 49 قصيدة، كما أخرج مسرحية ((راعي البوم عبّرني))، وهو مؤلف ومخرج العديد من المسرحيات أهمها مسرحية ((جميلة)) و((قبر الولي)) التي فازت بجائزة لجنة التحكيم في أيام الشارقة المسرحية في أبريل 1994.

يقول جمال مطر حول أهمية دور مهرجان دبي لمسرح الشباب: إن استمرار المهرجان على مدار السنوات الماضية، يعكس نجاحه في تحفيز طاقات وإبداعات الشباب الذين يضاعفون من الثمار الإيجابية للمهرجان في كل نسخة منه، وسنحرص من جانبنا على توفير بيئة تنافسية إيجابية، تلهم الجميع على تقديم أفضل مساهماتهم، على نحو يعزز فنون الأداء المسرحي الشبابي في الإمارات والمنطقة، بما يتماشى مع متطلبات قطاع فنون الأداء محلياً في إمارة دبي والإمارات الأخرى والمنطقة عموماً.

معادلة التحكيم

وحول فكرة صناعة النجم المسرحي والروائي الكاتب من نطاق المحلية إلى العالمية، يقول مطر، الذي كتب أول نص مسرحي بعد انتهاء دراسته والعودة من الكويت عام 1987، وحمل عنوان ((خفيف الروح))، وهو من تأليفه وإخراجه: لا بد ونحن نتحدّث عن السّبل والحلول المتّصلة بهذه الموضوعة، من أن نذكّر بحقيقتَين لا ينبغي لنا نسيانهما، الأولى: إنّه ليس ثمّة وسائل سحريّة يمكن أن يلجأ إليها الكتّاب ليحقّقوا كلّهم نتائج واحدة.

ومن هنا فإنّ حديثنا سيشمل الكتّابَ أصحاب الموهبة الإبداعيّة الحقيقيّة، الذين لم يتوانوا في تطوير ذواتهم والبحث عن الجديد، أما الحقيقةُ الثّانية، فتتّصل بهيئات التّحكيم التي تمثّل الطّرف الثاني من المعادلة، فأعضاؤها غالباً مختلفون في ذائقتهم وأحكامهم ونزعاتهم، وهذا الأمر بالذّات هو ما ينبغي للمبدع أن يَعيه كي لا يُصاب بالإحباط، وأن يتحلّى بالصّبر على الدّوام، ويدركَ أن النتائج التي تُعلَن من قبل هيئةٍ ما من هيئات التّحكيم تبقى تمثّل أحكاماً نسبيّةً وليست أحكاماً مُطلَقة.

وفيما يتعلق ببصمته الخاصة والتي يرى الكثير من النقاد والمفكرين أنها مثال للمباشرة والموضوعية التي تنطلق من أساس حر للتكوين والاندماج في إبداعاته الأدبية والمسرحية، يقول: تركت المسرح تماماً واتجهت نحو كتابه الراوية، حيث إن للتأليف في مجال السرد الروائي الكثير من المزايا أهمها الشعور بالحرية، والكاتب يكون مسؤولاً بصورة كاملة ومباشرة عن العمل لا يشاركه فيه أحد، بعكس العمل المسرحي المتداخل والمتشبع الآراء والرؤى، ومن جانب آخر أؤمن أن الرواية الإماراتية المعاصرة تخوض مغامراتها السردية التي تعيد صياغة حبكاتها عبر مسارات اكتشاف الذات وما حولها من مؤثرات أهمها الزمان والمكان وفي كثير من المحاولات وجدت الرواية المحلية مقاربتها للتطور الدرامي والشخوص من واقع هويتها عبر نماذج سردية متعددة كونها تمثيلاً لأنماط من الوعي الاجتماعي، تحمل كثيراً من صفات الثبات والتحول، والتي تشكل تجارب قرائية وشاعرية مشحونة بالخيال والتأملات.