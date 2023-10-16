إلغاء مباراة بلجيكا مع السويد في تصفيات يورو 2024 بين شوطي المباراة بعد مقتل مشجعين

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الاثنين إلغاء مباراة منتخب بلجيكا مع ضيفه المنتخب السويدي بين شوطي المباراة لأسباب أمنية، بعد مقتل مشجعين سويديين في بروكسل.
ووقع الحادث في بروكسل قبل المباراة، وفر المسلح من مكان الحادث ومازال طليقا، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي).
وأشارت هيئة الإدعاء العام في بروكسل إلى أنها تتعامل مع الحادث على أنه عمل إرهابي، في الوقت الذي دعت فيه الشرطة الجماهير السويدية للبقاء في ملعب الملك بودوان عقب إلغاء المباراة من أجل سلامتهم.
وذكر يويفا في بيان مساء الاثنين "عقب هجوم يشتبه في كونه إرهابيا في بروكسل مساء اليوم ، تقرر بعد التشاور مع الفريقين والشرطة المحلية، إلغاء مباراة بلجيكا مع السويد في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2024 ، وسيتم إجراء المزيد من الاتصالات في الوقت المناسب".
وبحسب محطة "تي في 6" السويدية فإن لاعبي المنتخب السويدي رفضوا خوض الشوط الثاني من المباراة ، ووافق المنتخب البلجيكي على ذلك.
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