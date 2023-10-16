Tuesday, 17 October 2023 04:03 GMT

إلغاء مباراة بلجيكا مع السويد في تصفيات يورو 2024 بين شوطي المباراة بعد مقتل مشجعين

10/16/2023 7:31:33 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الاثنين إلغاء مباراة منتخب بلجيكا مع ضيفه المنتخب السويدي بين شوطي المباراة لأسباب أمنية، بعد مقتل مشجعين سويديين في بروكسل.

ووقع الحادث في بروكسل قبل المباراة، وفر المسلح من مكان الحادث ومازال طليقا، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي).

وأشارت هيئة الإدعاء العام في بروكسل إلى أنها تتعامل مع الحادث على أنه عمل إرهابي، في الوقت الذي دعت فيه الشرطة الجماهير السويدية للبقاء في ملعب الملك بودوان عقب إلغاء المباراة من أجل سلامتهم.

وذكر يويفا في بيان مساء الاثنين "عقب هجوم يشتبه في كونه إرهابيا في بروكسل مساء اليوم ، تقرر بعد التشاور مع الفريقين والشرطة المحلية، إلغاء مباراة بلجيكا مع السويد في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2024 ، وسيتم إجراء المزيد من الاتصالات في الوقت المناسب".

وبحسب محطة "تي في 6" السويدية فإن لاعبي المنتخب السويدي رفضوا خوض الشوط الثاني من المباراة ، ووافق المنتخب البلجيكي على ذلك.

اقرأ أيضاً:

الشرطة البلجيكية تعلن مقتل شخصين بإطلاق نار في بروكسل

إلغاء مباراة بلجيكا مع السويد في تصفيات يورو 2024 بين شوطي المباراة بعد مقتل مشجعين

الادعاء العام الاتحادي البلجيكي: قتيلان وجريح في هجوم بالرصاص في بروكسل

بلجيكا: لا صلة بين هجوم بروكسل والتوتر في الشرق الأوسط

بروكسل ترفع حالة التأهب الأمني إلى أعلى مستوى بعد مقتل شخصين بالرصاص

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN16102023000110011019ID1107251633

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث