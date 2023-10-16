إلغاء مباراة بلجيكا مع السويد في تصفيات يورو 2024 بين شوطي المباراة بعد مقتل مشجعين



أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الاثنين إلغاء مباراة منتخب بلجيكا مع ضيفه المنتخب السويدي بين شوطي المباراة لأسباب أمنية، بعد مقتل مشجعين سويديين في بروكسل.

ووقع الحادث في بروكسل قبل المباراة، وفر المسلح من مكان الحادث ومازال طليقا، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي).

وأشارت هيئة الإدعاء العام في بروكسل إلى أنها تتعامل مع الحادث على أنه عمل إرهابي، في الوقت الذي دعت فيه الشرطة الجماهير السويدية للبقاء في ملعب الملك بودوان عقب إلغاء المباراة من أجل سلامتهم.

وذكر يويفا في بيان مساء الاثنين "عقب هجوم يشتبه في كونه إرهابيا في بروكسل مساء اليوم ، تقرر بعد التشاور مع الفريقين والشرطة المحلية، إلغاء مباراة بلجيكا مع السويد في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2024 ، وسيتم إجراء المزيد من الاتصالات في الوقت المناسب".

وبحسب محطة "تي في 6" السويدية فإن لاعبي المنتخب السويدي رفضوا خوض الشوط الثاني من المباراة ، ووافق المنتخب البلجيكي على ذلك.

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