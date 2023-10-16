النمسا تتأهل ليورو 2024 وهولندا تفوز على اليونان وتعزز فرصها في العبور للنهائيات

(MENAFN
- Al-Bayan)
لحق المنتخب النمساوي لكرة القدم بقافلة المتأهلين إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية القادمة "يورو 2024" اثر فوزه 1-0 على مضيفه منتخب أذربيجان الاثنين في الجولة الثامنة من مباريات المجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة للبطولة.
ورفع المنتخب النمساوي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة ليرافق المنتخب البلجيكي متصدر المجموعة إلى النهائيات، حيث حسم المنتخب البلجيكي تأهله إلى النهائيات يوم الجمعة الماضي.
وأنعش المنتخب الهولندي فرصه في التأهل للنهائيات بالفوز على مضيفه اليوناني 1-0 في المجموعة الثانية، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة ويتقدم لمزاحمة نظيره اليوناني في المركز الثاني؛ ويتفوق المنتخب الهولندي بفارق المواجهة المباشرة مع نظيره اليوناني.
وشهدت نفس المجموعة اليوم فوز المنتخب الأيرلندي على مضيفه منتخب جبل طارق 4-0.
وفي مباريات أخرى اليوم بنفس الجولة من التصفيات، فاز المنتخب البرتغالي على مضيفه البوسني 5-0 والمنتخب الأيسلندي على منتخب ليشتنشتاين 4-0 والمنتخب السلوفاكي على مضيفه منتخب لوكسمورج 1-0 في المجموعة العاشرة.
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