النمسا تتأهل ليورو 2024 وهولندا تفوز على اليونان وتعزز فرصها في العبور للنهائيات



لحق المنتخب النمساوي لكرة القدم بقافلة المتأهلين إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية القادمة "يورو 2024" اثر فوزه 1-0 على مضيفه منتخب أذربيجان الاثنين في الجولة الثامنة من مباريات المجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة للبطولة.

ورفع المنتخب النمساوي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة ليرافق المنتخب البلجيكي متصدر المجموعة إلى النهائيات، حيث حسم المنتخب البلجيكي تأهله إلى النهائيات يوم الجمعة الماضي.

وأنعش المنتخب الهولندي فرصه في التأهل للنهائيات بالفوز على مضيفه اليوناني 1-0 في المجموعة الثانية، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة ويتقدم لمزاحمة نظيره اليوناني في المركز الثاني؛ ويتفوق المنتخب الهولندي بفارق المواجهة المباشرة مع نظيره اليوناني.

وشهدت نفس المجموعة اليوم فوز المنتخب الأيرلندي على مضيفه منتخب جبل طارق 4-0.

وفي مباريات أخرى اليوم بنفس الجولة من التصفيات، فاز المنتخب البرتغالي على مضيفه البوسني 5-0 والمنتخب الأيسلندي على منتخب ليشتنشتاين 4-0 والمنتخب السلوفاكي على مضيفه منتخب لوكسمورج 1-0 في المجموعة العاشرة.

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