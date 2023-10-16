حراسة المرمى.. صمود أمام عاصفة الاحتراف

يشكل عدم السماح لفرق الأندية المحترفة في كرة القدم الإماراتية، بالتعاقد مع لاعب أجنبي في ((خانة)) حراسة المرمى، واحدة من أبرز الخطوات التي ما زالت عصية على ((تقلبات)) الاحتراف، ما جعل حراسة مرمى فرق دوري الإمارات، صامدة أمام عاصفة الاحتراف، التي ما أبقت زاوية من زوايا الساحرة المستديرة، إلا ودخلتها، فأحدثت فيها المستجدات التي نعيش تفاصيلها في الواقع الحالي.

ولا شك في أن مبررات عدم التعاقد مع حراس مرمى أجانب في كرة القدم الإماراتية، تدور في أغلبها في دائرة الأهمية البالغة لمركز حراسة المرمى، باعتبارها نصف الفريق، ما يحتم الإبقاء على ذلك النصف سليماً من التأثر سلباً بارتدادات تطبيق الاحتراف، وبالتالي، تقليل الأثر، ليس على فرق الأندية المحترفة فحسب، بل على المنتخبات ، باعتبارها المستهدف رقم واحد من مخرجات الدوري المحلي.

متغيرات

ورغم صمود حراسة المرمى أمام رياح عاصفة الاحتراف، إلا أن كل الدلائل تشير إلى أن حالة الصمود ربما لن تستمر طويلاً، في ظل المتغيرات المتوالية في عالم كرة القدم، ولا أدل على ذلك من سماح اتحاد الإمارات لكرة القدم، لأندية دوري الدرجة الأولى، بتسجيل حارس مرمى في فئة المقيم في الموسم الجديد، ما يشير إلى تسارع الخطى نحو تغيير قد يسمح لفرق الأندية المحترفة بالتعاقد مع حراس أجانب.

نسبة 18 %

وقال حسن إسماعيل مدرب حراس مرمى المنتخبات الإماراتية السابق، مشرف حراس مرمى المراحل في نادي الشارقة : لننظر إلى الموضوع من الناحية الفنية، ونبني عليها استراتيجية مركز حراسة المرمى في كرة القدم الإماراتية، في الموسم الماضي، كانت نسبة تحمل حراس المرمى في جميع البطولات 18 % من مسؤولية تسجيل الأهداف في مرمى فرقهم، ما يعني أن هناك تميزاً في مركز حراسة المرمى، واليوم، ومن خلال منظومة اللعب الحديثة، وتطوير واجبات المنظومة الدفاعية، أصبح دور حراس المرمى قيادياً في منظومة لعب فرقهم، وهذا أدى إلى رفع مستوى تميزهم المعزز بظهور الكثير من المواهب في فرق المراحل في أندية الدولة، ما يعني أن كرة القدم الإماراتية ليست بحاجة إلى حراس مرمى أجانب.

مؤشر إيجابي

وأضاف حسن إسماعيل: مشاركة 14 حارس مرمى مواطناً مع فرقهم في البطولات الحالية، يعتبر مؤشراً إيجابياً ، يصب في مصلحة الأندية والمنتخبات الوطنية على المدى البعيد، ما يرفع مستوى الجاهزية والتنافس، فيما تمثل عدم مشاركة حراس المرمى في أكبر عدد ممكن من المباريات مع فرقهم، أحد أبرز السلبيات التي تواجه مركز حراسة المرمى في الإمارات.

انعكاس سلبي

وقال ياسين بن طلعت، حارس مرمى منتخب الجزائر في ((مونديال)) إسبانيا 1982، مدرب حراس مرمى المراحل في نادي الوصل حالياً، قال: بصراحة، أنا لست مع احتراف حراس مرمى أجانب مع فرق كرة القدم الإماراتية، لقناعتي بأن ذلك سوف يؤدي إلى إضعاف الفرصة أمام الحراس المواطنين في المشاركة الأساسية مع فرقهم، ما ينعكس سلبياً على الأندية والمنتخبات ، وغالبية فرق الإمارات، لديها حراس مرمى مميزون وواعدون، هم فقط بحاجة إلى الفرصة، وكيفية استثمارها من قبل الحارس بالشكل الصحيح.

تجربة

وتساءل ياسين بن طلعت: ماذا يفعل حارس المرمى المواطن ((لو)) تم فتح باب الاحتراف في مركز حراسة المرمى في الكرة الإماراتية، أين يذهب الحارس المواطن، وكيف يحصل على الفرصة المناسبة لإثبات جدارته في تمثيل فريقه، لهذا وغيره، أنا مع إبقاء باب حراسة المرمى في كرة الإمارات، بعيداً عن الاحتراف الأجنبي، واقتصاره فقط على الحارس المواطن، والذي أرى ضرورة أن تتاح له الفرصة للاحتراف الخارجي في دوريات معروفة، تجربة حارس المرمى العُماني علي الحبسي في الدوري الإنجليزي، جديرة بالاقتداء في العمل على أن يكون حارس المرمى الإماراتي محترفاً في الخارج، لزيادة مستوى خبراته، وإكسابه مهارات عالية واحتكاك أقوى، ما ينعكس إيجابياً على المنتخبات .

الهدف الأول

و أوضح نعمت عباس، حارس مرمى المنتخبات العراقية السابق، مدرب فرق المراحل في أندية إماراتية عدة سابقاً، أن احتراف حراس المرمى الأجانب مع فرق دوري المحترفين الإماراتي، يُسهم في تطور البطولة بشكل عام، لكنه يضر بمصلحة حارس المرمى المواطن بشكل مباشر، ويقلل كثيراً من خوضه العدد الكافي من المباريات مع فريقه، ما ينعكس سلباً على مسيرة المنتخب الوطني، الذي يعتبر هو الهدف الأول في منظومة العمل، سواء في دوري الإمارات أو غيره من الدوريات.

وأضاف نعمت عباس: لا بد أن تعمل الأندية المحترفة في دوري الإمارات، على استقطاب مدربين ميدانيين في مركز حراسة المرمى، للعمل على تطوير إمكانات حارس المرمى المواطن، ورفع مستواه الفني والذهني، وجعله قولاً وفعلاً، نصف الفريق، وغالبية أندية الإمارات، زاخرة بالمواهب الواعدة في مركز حراسة المرمى، لكن الكثير من الحراس صغار السن الواعدين، بحاجة إلى تأسيس صحيح من مدربين ميدانين أكفاء، يكونون سبباً في رفد كرة القدم الإماراتية بأسماء جديدة، وصناعة جيل مميز، يُكمل المسيرة، سواء مع الأندية أو المنتخبات.

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