إهدار الوقت.. أبرز الظواهر السلبية في «دورينا»

يعتبر ((إهدار الوقت)) أثناء المباريات، من أبرز الظواهر السلبية التي صاحبت بعض مواجهات الجولات الخمس السابقة من دوري أدنوك للمحترفين، وذلك بتعطيل اللعب واستغلال الاحتكاكات العادية مع المنافسين بالسقوط أرضاً ما يؤدي إلى توقف المباراة عدة دقائق أحياناً ويفسد حماسها ومتعتها، وهي من الظواهر السلبية القديمة الموجودة في معظم الدوريات والتي سعى الاتحاد الدولي لكرة القدم ((فيفا)) لإيجاد حل لها، باحتساب عدد دقائق أكثر للزمن المهدر بداية من مونديال قطر 2022، في محاولة منه لتلافي تعمد إهدار زمن المباريات وتعطيل اللعب.

مصلحة

ونتيجة للظواهر السلبية التي انعكست سلباً على بعض مباريات دورينا، فإن قضاة الملاعب احتسبوا زمناً أطول وصل إلى 10 دقائق وأكثر، لكن سلوك اللاعبين أثر على مستوى المباريات، وكان سبباً في انتقادات عدد من المدربين الذين اشتكوا من ((ضياع الزمن))، والذي يكون عن طريق ادعاء الإصابة، أو التأخير في تنفيذ المخالفات ورميات التماس وغيرها، من قبل الفريق الذي تكون النتيجة في مصلحته ومتقدماً على المنافس، أو حتى في بعض حالات التعادل التي تكون من مصلحة أحد الطرفين أحياناً.

تصنيف الدوري

من جانبه، انتقد خالد عبيد المحلل والناقد الرياضي، إهدار الزمن الفعلي للمباريات، موضحاً أنه يؤثر على تصنيف الدوري الإماراتي، ويضر بمستوى اللعبة وبالتالي تكون نتائجه سلبية على مستوى اللاعبين في كل الفئات، ويقلل من متعة المباريات والمتابعة الجماهيرية، ذاكراً أن اللعب المستمر والحماسي يقدم المتعة الكروية للمشاهد ويرفع من مستوى المنافسات.

وقال عبيد: من يتابع الدوريات الأوروبية لا يجد مثل هذا السلوك الخاطئ، ومن يقوم به يتعرض لعقوبات بالزمن الإضافي ولأنهم يدركون أن إهدار الوقت وتوقف اللعب ليس من مصلحة الفريق المتقدم، لذلك هم يتفوقون في كرة القدم ويتطورون باستمرار ويركزون على اللعب لعدد دقائق أطول وهذه ناحية مهمة ومفيدة بدنياً وفنياً.

أسلوب

وأشار خالد عبيد إلى أن إهدار الزمن أكد أنه لا يحقق مصلحة الفريق الذي يتبع هذا الأسلوب، خاصة بعد احتساب الزمن المهدر بالكامل من قبل الحكام، وأضاف: التأخير والتعطيل أكد عبر تجارب سابقة أنه لا يخدم مصلحة حتى الفريق الذي يتعمد ذلك وتكون النتيجة في مصلحته، لأنه يضعف ثقة اللاعبين بأنفسهم ويمنح المنافس دافعاً أكبر للتعويض، ومع احتساب 10 دقائق وأكثر كزمن مهدر أصبح التعويض للخاسر أو المتضرر ممكناً، لأن المباريات لا تنتهي عند 90 دقيقة، وأحياناً تتجاوز 100 دقيقة، لذلك أصبحنا نشاهد الكثير من الأهداف بعد انتهاء الزمن الرسمي.

ضرر الجمهور

وواصل المحلل والناقد الرياضي خالد عبيد: تعطيل اللعب يلحق الضرر أيضاً بالجماهير لأنه يلغي متعة المباريات مع كثرة التوقف ودخول الجهاز الطبي، موضحاً أنه كلما زادت دقائق التوقف، فإن المباراة تصبح مملة ما يجعل المشجع الموجود في المدرجات أو يشاهد عبر الشاشة ينشغل بهاتفه الجوال أو بحديث جانبي مع أصدقائه يصرفه عن المباراة، وبالتالي يكون سبباً في توقفه لاحقاً عن المتابعة.

وأكد عبيد أن الجهازين الفني والإداري للفرق تقع عليهم مسؤولية كبيرة بتصحيح المفاهيم الخاطئة عند بعض اللاعبين، وضرورة حثهم على اللعب المتواصل وعدم التوقف بادعاء الإصابة والتمثيل وتأخير تنفيذ المخالفات، لأن هذا السلوك يتضرر منه الفريق حتى وإن كان متقدماً.

وتمنى خالد عبيد التخلي عن هذه الظاهرة السلبية في بقية مشوار الموسم الحالي، وقال: نريد أن نشاهد مباريات قوية بلعب متواصل دون توقف وصافرات متكررة من قبل قضاة الملاعب حتى نستمتع بجميع المنافسات المحلية، خاصة أن الفرق تمتلك مواهب قادرة على تقديم المتعة الكروية للجمهور.

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