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عبد العزيز بن حميد بطل «المخضرمين» في ماراثون الإمارات للدراجات المائية

10/16/2023 7:31:32 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أحرز الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، المركز الأول لفئة ((المخضرمين)) في سباق ماراثون الإمارات للدراجات المائية، الذي اختتمت فعالياته على كاسر الأمواج في أبوظبي، وأقيم برعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وحل محمد سعيد الهاملي، وسعيد الحتاوي، في المركزين الثاني والثالث بنفس الفئة.

وشهدت فئة ((واقف محترفين))، فوز راشد الطاير بالمركز الأول، تلاه خالد الزرعوني، وجمال الجناحي.

وفي فئة ((جالس محترفين))، فاز سلمان العوضي بالمركز الأول، تلاه مانع حبيب المرزوقي، وخليفة محمد بالسلاح.

وأقيم السباق في المسار الداخلي على امتداد كورنيش أبوظبي، وأنهى المتسابقون في فئة الجالس 19 دورة، وسجلت فئة واقف محترفين 17 دورة، وفئة المخضرمين 12 دورة.

وتوج الفائزين سالم الرميثي مدير عام النادي، وماجد عتيق المهيري مدير إدارة الرياضات البحرية، وناصر الظاهري رئيس قسم السباقات الحديثة.

وأشاد الظاهري بمستوى المنافسات، في ظل صعوبة السباق، وأوضح أن الماراثون كان تجربة إعداد مهمة للمتسابقين، قبل المشاركة في الماراثون العالمي بإندونيسيا.

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