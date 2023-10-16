«القوارب الشراعية 43 قدماً» تُزين شواطئ دبي السبت

أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن فتح باب التسجيل للمشاركة في سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، الذي يقام السبت المقبل على شواطئ دانة الدنيا دبي، ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2023 - 2024.

ودعت اللجنة المنظمة بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية الملاك والنواخذة، للمشاركة في السباق الكبير، والذي يعد واحداً من سباقين ينظمهما النادي ضمن بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، الفئة الأقدم والأعرق بين فئات السفن والقوارب الشراعية المحلية، حيث سيستمر التسجيل يومياً عبر البوابة الإلكترونية، حتى الجمعة المقبل، موعد إغلاق باب التسجيل، وإعلان قائمة القوارب المشاركة.

ترحيب

من جانبه، رحب راشد ثاني العايل عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، رئيس اللجنة الرياضية، بالملاك والنواخذة المشاركين في السباق المرتقب، والذي يعتبر فاتحة السباقات الكبيرة في الموسم الرياضي الجديد 2023 - 2024، والذي انطلق بنجاح شهر سبتمبر الماضي، من خلال أولى جولات بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً.

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