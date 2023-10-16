أبوظبي غراند سلام للجودو بوابة الوصول للأولمبياد

تتواصل استعدادات اللجنة المنظمة العليا لاستضافة البطولات العالمية الثلاث الكبرى للجودو، التي ينظمها اتحاد الإمارات للجودو خلال الفترة من 24 أكتوبر الحالي إلى 3 نوفمبر المقبل برعاية كريمة من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، وبمشاركة أكثر من 1700 لاعب ولاعبة من 108 دول قبل إغلاق باب الاشتراك المقرر له قبل انعقاد قرعة بطولة أبوظبي غراند سلام الكبرى للجودو، المقرر لها الاثنين المقبل بفندق الوحدة ميلينيوم في أبوظبي، بحضور عدد من ممثلي اللجنة العليا المنظمة والاتحاد الدولي للجودو ولجانه المختلفة ومندوبي المنتخبات المشاركة وذلك عبر تقنية الفيديو.

وتشهد بطولة أبوظبي غراند سلام الكبرى للجودو في الجولة قبل الختامية لبطولات الغراند سلام الكبرى لهذا العام 2023 والذي يختتم ديسمبر المقبل في العاصمة اليابانية طوكيو مع اقتراب إغلاق باب التأهل لأولمبياد باريس 2024، المحدد له آخر مايو 2024، لتحديد أبطال الدول المتأهلة وفق التصنيف العالمي للاتحاد الدولي للجودو (IJF) خلال مرحلة التصفيات الأولمبية، وستحصل كل دولة من الدول الـ 17 الأفضل في التصنيف العالمي على حصة لكل فئة من الفئات الوزنية السبع من الجنسين. وتشهد دورة باريس مشاركة 372 لاعباً ولاعبة ((186 رجلاً و186 سيدة)) وهو عدد أقل بقليل مما شاركوا في دورة طوكيو 2020، والذين كان عددهم 386، لذلك ستكون بطولة أبوظبي غراند سلام الكبرى محطة مهمة بالنسبة للاعبي الجودو في جميع أنحاء العالم، باستثناء فرنسا بصفتها البلد المضيف، والتي ستحصل على حصة لرياضي واحد لكل فئة وزنية، وستسعى أيضاً للدفاع عن لقبها في منافسة الفرق المختلطة وعدد من ألقاب الفردي.

ويشارك في بطولة أبوظبي أبرز المصنفين في العالم للمحافظة على حظوظ التأهل الأولمبي الذي يمثل قمة الطموح لكافة الرياضيين في العالم ومن بين هؤلاء البطل الياباني الأولمبي شوهي أونو الفائز بذهبيتي دورة ريو دي جانيرو طوكيو لوزن تحت 73 كجم.. وفي القائمة البطلة الفرنسية كلاريس أجبينينو، الفائزة بلقب بطولة العالم 5 مرات في وزن أقل من 63 كجم وغيرهم من أبطال العالم.

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