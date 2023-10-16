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دبي تستضيف «دي بي ورلد للغولف» 16 نوفمبر

10/16/2023 7:31:30 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت بطولة جولة ((دي بي ورلد)) العالمية للغولف في دبي، عن عودتها المرتقبة إلى ملعب إيرث في عقارات جميرا للغولف، بعد أقل من شهر، في الفترة 16 - 19 نوفمبر المقبل، وذلك بحضور عبد الله بن دميثان المدير التنفيذي والمدير العام لـ ((دي بي ورلد))، واللواء عبد الله السيد الهاشمي نائب رئيس الاتحاد الاماراتي وتوم فيليبي المدير التنفيذي لجولة ((دي بي ورلد)) في منطقة الشرق الاوسط.

من جانبه، اشاد اللواء ((م)) عبد الله السيد الهاشمي بالبطولة، ووصولها للنسخة الـ 15 يعزز النجاحات التي تشهدها بجميع مناشطها،مشبراً إلى العلاقة الوثيقة بين اتحاد الغولف والبطولة التي تنظمها وتحتضنها ملاعب عقارات الجميرا للغولف، مؤكداً الدعم الكبير والمتواصل للحدث والتي تمتد لسنوات عشره قادمة، كما وجه الهاشمي الشكر والتقدير لقيادتنا الرشيدة والتي تحرص دوماً على الدعم والرعاية للرياضة والرياضين.

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