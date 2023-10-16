هجن أبناء القبائل ترسم أجمل اللوحات في ختام تمهيدي المرموم

اختتمت على ميدان المرموم لسباقات الهجن، أمس، فعاليات نسخة عام 2023، من تمهيدي المرموم، الذي أقيم تخليداً لذكرى المغفور له بإذن الله، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، تحت تنظيم وإشراف نادي دبي لسباقات الهجن، ورسمت المطايا في سن اللقايا واليذاع المملوكة لهجن أبناء القبائل، لوحة الختام، من خلال أربعة أشواط في سن اللقايا لمسافة خمسة كيلومترات، ومثلها في سن اليذاع لمسافة أربعة كيلومترات.

وكان الناموس في أول تحديات يوم الختام من نصيب (الحساسة)، التي أهدت صدارة اللقايا البكار في الشوط المفتوح، والتوقيت الأفضل في سن اللقايا، إلى مالكها سلطان سالم نايع سالم الغفلي، وذلك بعد أن وصلت لخط النهاية في زمن قدره 7:28:0 دقائق.

وذهب الناموس الثاني في سن اللقايا، والمخصص للقايا الجعدان المفتوح، إلى (كرار) بألوان شعار محمد حميد راكان نجيم الوهيبي، والذي ظفر بالصدارة في توقيت قدره 7:33:8 دقائق، ورسم شعار مطر راشد علي مفتاح الشامسي لوحة التألق من خلال الشوط الثالث للقايا البكار المفتوح، والذي قدم من خلاله (رسمة) بطلة، بزمن بلغ 7:34:6 دقائق.

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