اعتماد إقامة «خليجية الشباب» الأولى بالإمارات أبريل المقبل

اعتمد الاجتماع الـ 35 لرؤساء اللجان الأولمبية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد أمس في مسقط عاصمة سلطنة عمان الشقيقة، إقامة دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، التي تستضيفها دولة الإمارات أبريل المقبل، على أن يتم رفع المقترح النهائي بالأجندة الزمنية، وبرنامج مسابقات الألعاب الرياضية لاحقاً، إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون للاعتماد النهائي.

وترأس الشيخ راشد بن حميد النعيمي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وفد الإمارات المشارك في الاجتماع، يرافقه فارس المطوع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، وهم اللواء الدكتور محمد المر، وناصر التميمي وأمل بوشلاخ، ومحمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة.

توصيات

وشهد الاجتماع اعتماد واستعراض بعض التوصيات الواردة من أعضاء المكتب التنفيذي لرؤساء اللجان الأولمبية الخليجية، خلال اجتماعهم الـ 97، الذي أقيم أول من أمس، حول بنود جدول أعمال الاجتماع، إذ تم استعراض البند الأول الخاص بتطوير وتعزيز منظومة العمل الرياضي المشترك، بما يسهم في تعزيز قدرات اللجان الأولمبية الخليجية، وتمكينها بما يضمن استمرارها في تطوير منظومة العمل الرياضي الخليجي، حيث قامت الأولمبية بتنظيم عدد من الدورات وورش العمل والندوات، حيث بلغ إجمالي البرامج التي تم تنظيمها 36 برنامجاً في كافة التخصصات الرياضية، شارك فيها 236 دارساً من أبناء دول المجلس من الجنسين، وفي ذات السياق.

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