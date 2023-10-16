ماجد العصيمي: الصين جاهزة لتقديم نسخة بارالمبية استثنائية

كشف ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية عن مشاركة أكثر من 300 لاعب ولاعبة من 44 دولة يتنافسون في 22 لعبة في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية بمدينة هانغتشو الصينية وسط ترقب أبطال أكبر قارات العالم، حيث يقام حفل الافتتاح الأحد المقبل والختام 28 الجاري.

ووصل رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية إلى هانغتشو، حيث كان في مقدمه مستقبليه تشين ويكيانج نائب عمدة هانغتشو وبطلة السباحة البارالمبية الصينية ياو زان نيابة عن اللاعبين المشاركين في نسخة هانغتشو، والتي تملك سجلاً حافلاً في السباحة أبرزها ذهبية دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو و3 ذهبيات في النسخة الماضية للأسياد ((جاكرتا))، إضافة إلى حصولها على العديد من جوائز التميز والأوسمة، فيما عقد العصيمي العديد من الاجتماعات استعداداً لانطلاق الحدث. وقال العصيمي إن الصين جاهزة لتقديم نسخة بارالمبية استثنائية مضيفاً أن أسياد هانغتشو تعد الحدث الأكبر والأضخم والاستثنائي في تاريخ الحركة البارالمبية القارية والأكبر قبل النسخة الجديدة لدورة الألعاب البارالمبية ((باريس 2024)).

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