سلطان بن حمدان يطالب لاعبي العين بالتركيز لمواجهة التحديات

عقد الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، اجتماعاً بالجهازين الفني والإداري، ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، ونقل لهم خلاله، تحيات سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف العيناوي، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، لجميع أعضاء الفريق وسط أجواء عائلية رائعة، وترك الاجتماع أثراً رائعاً في نفوس أعضاء الفريق.

وأكد رئيس اللجنة التنفيذية، للاعبي الفريق، على أهمية التركيز في المرحلة المقبلة، والتي من المقرر أن تشهد تحديات مهمة على مستوى كافة البطولات، مشيراً إلى أن المستوى الذي ظهر عليه الفريق منذ انطلاقة الموسم بدا مطمئناً، مؤكداً أن الأندية الكبيرة مطالبة بالاستمرارية في تطوير مستوى الأداء من مرحلة لأخرى، لأن سقف طموحات جماهيرها دائماً مرتفع، وقال: إننا جزء لا يتجزأ من الأمة العيناوية، انطلاقاً من مفهوم الأسرة الواحدة في هذا النادي الكبير، وتظل ثقتها كبيرة في الفريق، ودعمها للاعبين لن يتوقف، من أجل تحقيق طموحات ((الزعيم)) في استحقاقاته المحلية والقارية. حضر الاجتماع، محمد إبراهيم المحمود، وعوض محمد صبيح الكعبي، ومحمد عبيد حماد، أعضاء لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم.

توقيت مثالي

وأكد محمد عبيد حماد، مشرف قطاع الفريق الأول والرديف بالنادي، أن اجتماع الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، كان مهماً، وجاء في توقيت مثالي، وأدخل الفرحة في نفوس الجميع، وجسّد روح العائلة الواحدة، التي ظل يتميز بها العين، وقال: يخوض الفريق خلال الشهر الحالي مواجهات مهمة وحاسمة على مستوى ثلاث بطولات، والكل يدرك أنها تتطلب تركيزاً كبيراً، وبذل جهود مضاعفة من الجميع، حتى يتمكن الفريق من تحقيق الطموحات، وإسعاد الجماهير الوفية مع نهاية موسم.

سعادة

وأعرب ألفريد شرودر المدير الفني للعين، عن سعادته بالاهتمام اللامحدود الذي يحظى به الفريق من إدارة النادي العليا، والمتابعة الدائمة من الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، وقال: نحن مطالبون بمضاعفة الجهود، والتركيز خلال الفترة المقبلة، من أجل رد التقدير لإدارة النادي، وإسعاد جماهير العين المخلصة الوفية.

وقال بندر الأحبابي، قائد الفريق، إن الدعم السخي والرعاية السامية، التي ظل يحظى بها الفريق، تعزز من شعور اللاعبين بالمسؤولية في الدفاع عن الشعار، ونؤكد التزامنا بإظهار الجدية والرغبة القوية في تحقيق طموحات كل العيناوية.

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