«الأبيض» ولبنان في ختام معسكر دبي الليلة

يختتم منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم معسكره في دبي، بلقاء نظيره لبنان ودياً في الثامنة من مساء اليوم بإستاد آل مكتوم، ضمن محطات الإعداد لتصفيات المونديال وكأس آسيا.

وسبق لـ((الأبيض)) اللعب مع لبنان في 10 مباريات رسمية وودية، وحقق خلالها الفوز 6 مرات مقابل انتصار وحيد للبنان، وتعادل المنتخبان في 3 مواجهات.

ويعتبر لقاء لبنان هو الثالث تحت قيادة البرتغالي باولو بينتو، حيث فاز منتخبنا على كوستاريكا 4 - 1، وعلى الكويت بهدف. من المتوقع أن يشارك المنتخب في مباراة الليلة بالتشكيلة الأساسية التي سيخوض بها تصفيات المونديال، من أجل الاطمئنان على جاهزية اللاعبين وحسن تطبيق خطة اللعب وعدم تكرار بعض سلبيات اللقاءات الودية الماضية، خاصة في أداء لاعبي خط الدفاع، كما حدث في بداية لقاء الكويت، وتعدد إهدار الفرص للاعبي الهجوم، بعد أن سنحت للفريق العديد من الفرص خلال الشوط الثاني من مباراة الكويت، وتم إهدارها، وركز الجهاز الفني على تدارك تلك الأمور خلال التدريبات الماضية.

من جهة أخرى، انضم إلى منتخب لبنان 5 لاعبين محترفين هم: حارس مرمى الفيصلي الأردني مهدي خليل، وزميله حارس العهد مصطفى مطر، ومدافع نادي الأنصار نصار نصار، وثنائي الوسط لاعب العهد حسن سرور، والمحترف مع بانكوك يونايتد التايلاندي باسل جرادي.

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