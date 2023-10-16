تعودنا في حياتنا السير على قواعد معينة نعتقد أنها تحكم علاقاتنا وتجعلنا متشابهين، ولكن عند التدقيق في تفاصيل هذه القواعد ومبادئها، نكتشف أننا مختلفون عن بعضنا البعض تماماً، وأن لكل واحد منا وجهة نظره الخاصة وشخصيته المتفردة، التي تحكم تعاملاته مع الآخرين، وتحدد منحنى أو طريقة نموه.

ولفهم ذلك، يكفينا التدقيق في تفاصيل قاعدة ((عامل الآخرين كما تحب أن يعاملوك))، التي كبرنا عليها وسعينا إلى تطبيقها في حياتنا، وهي تصنف ((قاعدة ذهبية))، ويقابلها القاعدة البلاتينية ((عامل الآخرين كما يحبون أن يعاملوا)).

تبدو القاعدتان متشابهتين من حيث الشكل العام واستخدام المفردات، ولكنهما في الواقع مختلفتان تماماً، فالأولى تهتم بالوعي الذاتي، ولكنها لا تهتم بشأن احتياجات الآخرين، بينما تساعدنا الثانية على تغيير شخصياتنا من خلال معرفة أنفسنا والآخرين، عبر معرفة وفهم الطريقة التي تجعلنا سعداء وتجعلهم سعداء أيضاً، وهو ما يكسبنا الشعور الأعمق بالوعي الذاتي والفضول، وتمكين أنفسنا من ممارسة التعاطف بشكل أكثر فعالية مع الآخرين بناء على احتياجهم الحقيقي.

يمكن تفسير القاعدة الأولى بأنها محاولة تركز على ذاتنا في ظل تجاهلنا لاحتياجات الآخرين لصالح فرض تفضيلاتنا الخاصة، بينما تبدو القاعدة الثانية أشبه بمبدأ توجيهي أخلاقي أكثر تعاطفاً ورأفة، كونها تركز على ما يحتاجه الآخرون منا، وهي قد تساعد في التشجيع على الخروج من ((منطقة الراحة)) الخاصة بنا، وتحقيق النمو الطبيعي بالطريقة التي يرونها مناسبة، وهنا لا بد لنا من فهم طبيعة ((مناطق الراحة)) للآخرين، أو على الأقل ما يحتاجون إليه لضمان تمكننا من مساعدتهم بطرق متنوعة تتيح لهم تحقيق النمو الإيجابي، وهو ما ينعكس إيجاباً على شخصياتنا نحن، ويزيد من فعاليتنا في تغيير أنفسنا نحو الأفضل، وتعزيز وعينا الذاتي عبر الإيمان بما نريده، ما يمكننا من التواصل بسهولة مع الآخرين، والتعبير عن رغباتنا الداخلية بصدق، وفي الوقت نفسه احترام الآخرين ورغباتهم أيضاً.

مسار:

الوعي الذاتي والوعي بالآخرين جزء من نمونا الشخصي، يمكننا من فهم أفكارنا ومشاعرنا وتحديد سلوكياتنا الخاصة تجاه الآخرين.